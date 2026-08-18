청주시, 재난안전 통합플랫폼 구축…"읍·면·동서 CCTV 실시간 확인"

AI 핵심 요약beta
- 청주시가 18일 재난안전 통합플랫폼을 구축했다.
- 읍·면·동도 관할 CCTV와 재난시설을 실시간 확인한다.
- 시는 9월 정식 운영하고 AI 연계도 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시가 재난 발생 때 읍·면·동에서도 관할 지역의 폐쇄회로(CC)TV 영상을 실시간으로 확인할 수 있는 재난안전 통합플랫폼을 자체 구축했다.
청주시는 '청주시 재난안전 통합플랫폼'을 구축하고 8월 시범운영에 들어갔다고 18일 밝혔다.
9월부터 정식 운영할 예정이다.
플랫폼에서는 시청과 읍·면·동 담당자가 주요 지역의 CCTV 영상과 강우계·수위계 등 재난안전 시설물의 위치와 운영 현황을 한 화면에서 확인할 수 있다.
기존에는 CCTV와 재난안전 시설물이 개별 시스템으로 관리돼 재난 발생 시 관련 정보를 종합적으로 파악하는 데 한계가 있었다.
이번 플랫폼 구축으로 재난 정보를 한곳에서 확인할 수 있어 상황 판단과 현장 대응 속도가 빨라질 것으로 시는 기대하고 있다.
특히 통합관제센터에서만 가능했던 CCTV 영상 열람을 읍·면·동 담당자도 행정망을 통해 관할 구역에 한해 실시간으로 확인할 수 있도록 했다.
집중호우나 침수 등 재난이 발생할 경우 읍·면·동에서 현장 상황을 직접 확인하고 신속하게 초동 조치에 나설 수 있게 된 것이다.
시는 앞으로 인공지능(AI) 기반 지능형 CCTV를 확대하고 플랫폼과 연계해 도시 안전 위험을 분석·예측하는 지능형 재난안전 시스템으로 고도화할 방침이다.
시 관계자는 "재난안전 통합플랫폼을 지속적으로 고도화해 재난 발생 때 보다 신속하고 효율적으로 대응하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com