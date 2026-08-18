18년 만에 'IFAC 세계대회' 부산서 개최…로봇과 AI의 미래 기술 체험

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해외 연구자 3600명, 로봇 경연 프로그램 운영

시민 참여 강연, AI와 로봇 기술 체험 제공

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 이번 주 부산이 로봇과 AI가 살아 움직이는 실험도시로 변신한다. 세계 연구자와 학생들이 가져온 로봇, 체험 프로그램, 경연 무대가 한자리에 펼쳐진다.

부산시는 오는 23일부터 28일까지 엿새간 백스코에서 '제23차 국제자동제어연맹(IFAC) 세계대회(IFAC World Congress 2026'가 개최된다고 18일 밝혔다.

IFAC 2026 포스터[사진=부산시] 2026.08.18

국제자동제어연맹(IFAC)이 주최하고 사단법인 제어로봇시스템학회가 주관하는 이번 대회는 1957년 IFAC 창설 이후 3년마다 열리는 세계 최대 규모 자동제어 분야 국제학술대회로 국내에서는 2008년 서울에서 열린 제17차 대회 이후 18년 만에 두 번째 개최다.

이번 대회에는 75개국 이상에서 4400여 명이 참가 등록했다. 이 가운데 해외 연구자와 산업 전문가 3600여 명이 부산을 찾을 예정이며 역대 최대 규모로 학술·연계 행사가 진행된다.

대회 기간 벡스코 내 37개 회의실에서는 9개 주제와 39개 기술 분과를 중심으로 전체 회의, 워크숍, 논문 발표, 전시회 등 학술 프로그램이 이어진다. 세계 각국 학생이 참여하는 로보레이서 그랑프리, 미니드론, 웨어러블 로봇 챌린지 등 경연대회도 마련된다.

청소년을 위한 체험 프로그램도 연계해 운영된다. 22일에는 부산 지역 중학생 30명을 대상으로 'AI 로봇팔과 함께하는 체험 워크숍'을 진행한다. 26일에는 부산 지역 초·중학생 60여 명을 대상으로 로봇 공연과 강연, 전문가와 함께하는 로봇 제작 체험 프로그램인 'IFAC Young Robot Explorers'를 운영해 인공지능과 로봇 기술을 직접 접할 수 있는 기회를 제공한다.

시민 대상 공개 강연도 준비돼 있다. 24일 오후 7시 30분 벡스코 오디토리움에서는 특별 강연 '미래를 여는 AI와 로봇'이 열려 시민 누구나 무료로 참여할 수 있다.

강연에는 UC 버클리대학교 로봇공학자 켄 골드버그(Ken Goldberg) 교수가 연사로 나서 '피지컬 인공지능: 우리 미래의 AI와 로봇'을 주제로 인공지능이 센서와 로봇과 결합해 현실 세계를 바꾸는 과정을 영상과 사례를 통해 설명할 예정이다.

강연은 영어로 진행되며 인공지능(AI) 기반 한국어 실시간 자막 서비스가 제공된다. 참여를 원하는 시민은 행사 포스터에 안내된 QR코드를 통해 사전 신청하거나, 행사 당일 현장 등록으로 입장할 수 있다.

대회 개회식과 폐회식은 대회 등록 참가자를 대상으로 벡스코 오디토리움에서 열린다. 개회식은 23일 오후 5시 30분 부산시립무용단의 '오고무와 풍물놀이' 공연으로 시작해 대회 및 주요 프로그램 소개 순서로 진행된다. 이후 참가자들은 영화의전당으로 이동해 드론 라이트쇼 관람 등 환영 리셉션에 참석한다.

폐회식은 28일 오후 4시부터 백윤학 지휘 오케스트라 공연을 시작으로 시상식, 차기 대회인 'IFAC 2029'(네덜란드) 소개, 폐회 선언 등의 일정으로 마무리된다.

박동석 첨단산업국장은 "제23차 국제자동제어연맹 세계대회는 세계 각국 연구자와 산업 전문가들이 부산에 모여 자동제어 분야 최신 연구와 기술을 공유하는 대규모 국제학술대회"라며 "시민들께서 특별 강연 등 연계 프로그램에 참여해 미래 기술 흐름을 체감하길 바란다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com