김상식의 베트남, 말레이시아와 아세안 현대컵 4강 1차전 2-0 완승

AI 핵심 요약beta
- 김상식 감독의 베트남이 16일 말레이시아를 2-0으로 꺾었다.
- 응우옌 쑤언 손과 자책골로 준결승 1차전을 가져갔다.
- 베트남은 19일 홈 2차전서 비겨도 결승에 오른다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김상식 감독이 이끄는 베트남 축구대표팀이 말레이시아 원정에서 기선 제압에 성공하며 2026 아세안(ASEAN) 현대컵 결승 진출의 유리한 고지를 점했다.
베트남은 16일(한국시간) 말레이시아 쿠알라룸푸르 스타디움에서 열린 대회 준결승 1차전에서 말레이시아를 2-0으로 완파했다.
선제골은 후반 초반에 터졌다. 전반 50분 측면에서 넘어온 크로스를 브라질 출신 귀화 공격수 응우옌 쑤언 손이 다이빙 헤더로 밀어 넣으며 골망을 흔들었다. 기세를 탄 베트남은 후반 41분 상대 수비수 파리스 다니시의 자책골까지 유도하며 승부에 마침표를 찍었다.
조별리그 A조를 1위(3승 1무)로 통과한 베트남은 이날 승리로 자국 A매치 최다 무패 기록을 23경기(20승 3무)로 늘렸다. 2024년 10월 이후 단 한 번도 패하지 않은 압도적 행보다.
2년마다 열리는 현대컵은 '동남아의 월드컵'으로 불리는 지역 최고 권위 대회다. 직전 2024년 대회 챔피언인 베트남은 이번 대회에서 2연패 및 통산 4번째 우승을 노린다.
베트남은 오는 19일 하노이 미딘 국립경기장에서 열리는 준결승 2차전 홈 경기에서 비기기만 해도 결승에 오른다. 반대편 대진에서는 태국이 싱가포르를 3-1로 제압하고 기선을 잡았다.
psoq1337@newspim.com