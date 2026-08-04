'김상식호' 베트남, 인니에 3-0 완승…현대컵 A조 선두 탈환

AI 핵심 요약beta
- 베트남 축구대표팀이 3일 인도네시아원정에서 3-0승을 거두며 A조 선두를 탈환했다
- 베트남은 전반에 두 골을 넣고 후반에도 추가골을 기록하며 일방적인 경기 끝에 완승했다
- 베트남은 무패행진을 21경기로 늘렸으며 7일 캄보디아와의 최종전에서 4강 진출과 2연패에 도전한다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김상식 감독이 이끄는 베트남 축구대표팀이 인도네시아 원정에서 대승을 거두며 조 선두로 올라섰다.
베트남은 3일(현지시간) 인도네시아 치비농의 파칸사리 스타디움에서 열린 2026 아세안 챔피언십 현대컵 조별리그 A조 3차전에서 인도네시아를 3-0으로 완파했다.
동티모르전 7-0 대승 후 싱가포르전 0-0 무승부로 주춤했던 베트남은 2승 1무(승점 7·골득실 +10)를 기록, 동률을 이룬 싱가포르(승점 7·골득실 +3)를 골득실로 제치고 A조 선두를 탈환했다. 공식 A매치 무패 기록도 21경기(18승 3무)로 늘렸다.
경기 초반부터 승부의 추는 베트남 쪽으로 기울었다. 전반 6분 강한 압박으로 상대 수비를 압박한 베트남은 응우옌 반 비가 왼발 낮은 슈팅으로 결승골을 터뜨렸다. 기세를 탄 베트남은 전반 14분 레팜타인롱의 침투 패스를 받은 응우옌 하이 롱이 오른발로 추가골을 집어넣었다. 이어 후반 26분 응우옌 쑤언 손이 왼발 쐐기포를 쏘아 올리며 승부에 마침표를 찍었다.
김상식 감독은 경기 후 "어려운 원정길이었지만 선수들이 최선을 다해 승점 3점을 가져왔다"며 "싱가포르전 무승부 이후 부담감이 컸지만 선수들이 정신력을 발휘해 분위기를 반전시켰다"고 소감을 밝혔다.
이날 승리로 4강 진출의 유리한 고지를 점한 베트남은 오는 7일 캄보디아와 조별리그 최종전을 치른다. 대회 디펜딩 챔피언이자 통산 4번째 우승을 노리는 김상식호는 캄보디아전을 넘어 대회 2연패를 향한 항해를 이어갈 계획이다.
psoq1337@newspim.com