김상식호 베트남, 싱가포르와 무승부...현대컵 조 3위로 하락

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = '김상식호' 베트남 축구대표팀이 2026 아세안(ASEAN) 챔피언십 현대컵 조별리그 두 번째 경기에서 싱가포르와 무승부를 거두며 현대컵 조 3위로 내려갔다.

김상식 감독이 이끄는 베트남은 7월 31일(현지시간) 베트남 하노이 미딘국립경기장에서 열린 대회 A조 2차전에서 싱가포르와 0-0으로 비겼다.

[서울=뉴스핌] 베트남이 현대컵 A조 2차전에서 싱가포르와 0-0 무승부를 거뒀다. [사진 = 베트남축구연맹 SNS] 2026.08.01 wcn05002@newspim.com

1차전에서 동티모르를 7-0으로 대파하며 기분 좋게 출발했던 베트남은 이날 승점 1점을 추가하는 데 그쳤다. 이로써 베트남은 1승 1무(승점 4)를 기록하며 A조 3위로 내려앉았다. 한 경기를 더 치른 싱가포르가 2승 1무(승점 7)로 선두에 올랐고, 2연승을 달린 인도네시아가 승점 6으로 2위를 기록했다.

비록 순위는 떨어졌지만 의미 있는 기록도 세웠다. 베트남은 이번 무승부로 최근 20경기 연속 무패(17승 3무)를 이어가며 베트남 축구 역사상 최다 연속 무패 기록을 새롭게 늘렸다.

베트남은 오는 3일 인도네시아와 조별리그 3차전을 치른다. 조 선두 경쟁의 분수령이 될 경기로, 김상식호는 승리를 통해 순위 반등과 함께 대회 2연패 도전을 이어가겠다는 각오다.

2024년 베트남 대표팀 지휘봉을 잡은 김상식 감독은 부임 첫해 열린 ASEAN 챔피언십 우승을 이끌었고, 2027 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵 본선 진출도 조기에 확정하며 지도력을 인정받았다.

2년마다 열리는 ASEAN 챔피언십은 동남아시아 최강을 가리는 대표적인 국가대항전으로, 과거 스즈키컵과 미쓰비시컵으로 불렸다. 대회 30주년을 맞은 올해부터는 현대자동차가 타이틀 스폰서를 맡아 '현대컵'이라는 새로운 이름으로 개최되고 있다. 디펜딩 챔피언인 베트남은 이번 대회에서 2연패와 통산 네 번째 우승에 도전하고 있다.

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