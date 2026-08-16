[KLPGA] 서교림, 메디힐·한국일보 챔피언십 역전 우승...김민솔과 다승 공동선두

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서교림이 시즌 3승을 달성했다. 동갑내기 라이벌 김민솔을 제치고 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 메디힐·한국일보 챔피언십(총상금 12억 원) 역전 우승을 차지했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서교림이 16일 경기도 포천 몽베르CC에서 열린 메디힐·한국일보 챔피언십 우승트로피를 들고 활짝 웃고 있다. [사진=KLPGA] 2026.08.16 iaspire@newspim.com

서교림은 16일 경기도 포천의 몽베르컨트리클럽(파72)에서 열린 대회 최종 라운드에서 버디 9개와 보기 1개를 묶어 8언더파 64타를 기록, 최종 합계 18언더파 270타로 우승했다. 전날 3라운드를 13언더파 공동 선두로 마친 김민솔과 최예림에 3타 뒤진 채 출발한 서교림은 이날 매서운 뒷심을 발휘하며 2위 김민솔(16언더파 272타)을 2타 차로 제쳤다.

이날 전반까지만 해도 서교림에게 정상은 보이지 않았다. 하지만 전반 4타를 줄인 서교림은 후반 절정의 샷감을 과시하며 선두경쟁에 뛰어 들었다. 10번 홀(파4) 버디 후 12번 홀(파5)에서 보기를 기록했지만, 13번 홀(파4)과 14번 홀(파5), 15번 홀(파3) 연속 버디를 기록했다. 그 사이 김민솔이 12번 홀(파5)과 14번 홀(파5)에서 각각 보기와 더블보기를 범했고, 서교림이 선두로 올라섰다. 김민솔이 15번 홀(파3)과 16번 홀(파4)에서 연속 버디를 기록했지만, 서교림은 마지막 18번 홀(파4)에서 버디 퍼트를 성공시키며 우승을 예감했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서교림이 16일 경기도 포천 몽베르CC에서 열린 메디힐·한국일보 챔피언십 최종 라운드에서 샷을 날리고 있다. [사진=KLPGA] 2026.08.16 iaspire@newspim.com

이날 우승으로 서교림은 인카금융 더 헤븐 마스터즈, 셀트리온 퀸즈 마스터즈에 이은 시즌 3승째를 기록, 김민솔과 다승 공동 선두에 올랐다. 대상 포인트에선 포인트를 390점까지 끌어올리며 김민솔(353점)을 37점 차로 크게 따돌리고 단독 선두가 됐다.

2억 1600만 원의 우승 상금도 쌓아 상금 경쟁에서도 선두 김민솔을 바짝 뒤쫓았다. 시즌 누적 상금 10억 1676만 원을 기록하며 상금랭킹에서는 김민솔(11억 2162만 원)에 이어 여전히 2위지만, 격차를 좁히며 상금왕 부문 역전도 기대해볼 수 있게 됐다.

우승 후 서교림은 "우승 생각 없이 앞만 보고 달렸더니 우승이 따라왔다. 그린이 부드러워서 예상보다 좋은 스코어가 나왔다. 좋은 샷으로 만든 버디 찬스를 잘 살리는 흐름을 잘 탔다"면서 "(김)민솔이가 선두에 있을 때 '4승 하겠네'라고 생각했다. 그래서 나도 따라가야겠다 생각하며 열심히 쳤고, 그 결과 우승을 하게 된 것 같다"고 밝혔다.

KLPGA 투어에서 준우승만 9번을 하며 생애 첫 우승을 노렸던 최예림은 이지현과 함께 공동 3위(15언더파 273타)로 마무리했다. 이다연과 김새로미는 최종 합계 13언더파 275타로 공동 5위에 올랐다. 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 활동하고 있는 김아림은 공동 10위(7언더파 209타)로 대회를 마쳤다.

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