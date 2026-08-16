인천 옹진군, 추석 귀성객 여객선 운임 지원…직계 존·비속 80% 지원

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인천 연안여객터미널에서 섬으로 떠나는 여객선 이용객 [사진=인천시 옹진군]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 옹진군이 추석 명절을 맞아 섬을 찾는 귀성객들의 여객운임 80%를 지원한다.

16일 옹진군에 따르면 다음 달 추석 연휴 전날인 9월 23일부터 27일까지 5일 동안 백령도와 대청, 연평, 대청, 덕적, 자월면 등 5개 도서지역을 방문하는 귀성객들의 여객운임을 지원한다.

지원 대상은 섬 주민의 배우자와 직계 존·비속, 형제·자매, 며느리와 사위이다.

지원 대상자로 등록하면 여객운임의 80%와 터미널 이용료 전액을 지원받게 돼 귀성객은 운임의 20%만 부담하면 된다.

다만 유류할증료와 승선권 취소에 따른 환불수수료는 지원하지 않는다.

지원을 받으려면 오는 9월 4일까지 섬 주민이나 귀성객 본인은 해당 면사무소 또는 옹진군청 교통과를 직접 방문해 신청하면 됩니다.

장정민 옹진군수는 귀성객들에 대한 여객 운임 지원이 주민들의 경제적 부담을 덜고 가족과 함께 편안하게 고향을 찾는 데 도움이 되길 기대한다"며 "앞으로도 섬 주민과 가족들의 이동 편의를 높이기 위한 해상교통 지원정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

hjk01@newspim.com