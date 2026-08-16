박완수 경남지사 "광복절 폭우 대비 행정력 총동원…선제 대응체제 가동"

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도지사 폭우 대비 특별지시 발령

취약지역 인력과 장비 전진 배치

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 광복절 연휴 휴가 대신 폭우 대비에 행정력을 총동원했다.

도는 지난 15일부터 17일까지 사흘간 예상되는 강한 비에 대비해 도지사 특별지시를 관련 부서와 18개 시군에 시달하고 산사태와 하천 범람 등 인명피해 예방을 위한 비상 대응에 들어갔다고 16일 밝혔다.

경남도가 15일부터 17일까지 도내에 강하고 많은 비가 예보됨에 따라 '호우 대비 도지사 특별지시사항'을 시달하고 도민 생명 보호를 최우선으로 하는 총력 대응체계에 들어갔다. 박완수 경남지사[사진=경남도] 2026.08.12

도는 연휴 기간 야간과 새벽 시간대에 비가 집중될 경우 피해가 커질 수 있다고 보고 산사태 취약지역과 급경사지, 하천변, 지하차도, 저지대 등 인명피해 우려지역에 인력과 장비를 전진 배치했다. 위험이 예상되면 선제적으로 통제와 대피를 시행하도록 했다.

독거노인과 장애인 등 재난 취약계층에 대한 안전 확인도 강화했다. 주민대피지원단 비상연락망과 대피체계를 사전에 점검하고, 위험 상황이 발생하면 대피가 완료될 때까지 지속 관리하도록 했다.

시군 부단체장이 호우 대응 전 과정을 직접 지휘하도록 한 점도 특징이다. 도는 위험지역 사전점검부터 주민대피 결과까지 차질 없이 관리하도록 각 시군에 주문했다.

도는 앞서 15일 행정안전부 주재 호우 대비 점검 회의에 참석해 도내 대비 상황을 공유하고, 관계기관 협력체계와 상황 전파 체계를 재확인했다.

도는 이번 비가 가뭄 해소에 일부 도움이 될 수 있지만, 짧은 시간에 많은 비가 쏟아질 경우 산간 계곡과 하천, 야영장 등에서 피해가 날 수 있다고 보고 상황관리를 강화하기로 했다. 지난해 대형산불 피해지역은 토사유출과 산사태가 우려되는 만큼 현장 점검과 위험징후 대응도 병행한다.

도 관계자는 "연휴 기간 야간과 새벽에도 대응 공백이 없도록 인명피해 우려지역을 중심으로 철저히 대비하겠다"며 "도민들께서도 호우 시 하천변, 계곡, 지하차도 등 위험지역 출입을 자제하고 대피 안내에 따라 신속히 이동해 달라"고 말했다.

news2349@newspim.com