황희찬, 울버햄프턴 방출 명단 올라...챔피언십 개막전 제외

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 국가대표 공격수 황희찬이 소속팀 울버햄프턴에서 사실상 전력 외로 분류되며 방출 명단에 올랐다.

황희찬은 15일(한국시간) 영국 울버햄프턴 몰리뉴 스타디움에서 열린 블랙번 로버스와의 2026-2027시즌 잉글랜드 챔피언십(2부) 1라운드 홈경기 명단에서 완전히 제외됐다. 지난 7일 포트베일과의 리그컵(카라바오컵) 1라운드에 이은 연속 명단 제외다.

지난 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최하위에 그치며 2부로 강등된 울버햄프턴은 세자르 페이쇼투 감독을 새 사령탑으로 앉히고 대대적인 개편에 나섰다. 페이쇼투 감독은 황희찬을 1군 훈련에서 배제하고 21세 이하(U-21) 팀으로 내려보냈다. 사실상 이적 시장 마감 전 팀을 떠나라고 통보한 셈이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 황희찬. [사진=로이터] 2026.08.15 psoq1337@newspim.com

황희찬은 2023-2024시즌 12골을 몰아치며 에이스로 활약했지만 이후 잦은 부상에 발목을 잡혔다. 지난 두 시즌 연속 리그 2골에 그치며 영향력을 잃었다. 현지 매체 풋볼인사이더는 "울버햄프턴이 강등 이후 황희찬을 이적시장에 내놨다"며 "어려운 시기를 보낸 황희찬 역시 이적에 관심이 있다"고 보도했다.

새 시즌 개막전마저 벤치가 아닌 관중석에서 지켜본 황희찬은 이적 시장 막바지 새 둥지를 찾아야 하는 처지에 놓였다.

울버햄프턴은 이날 개막전에서 블랙번과 2-2로 비겼다. 전반 18분 마셜 무네트시의 선제골로 앞서갔으나 연속 골을 내주며 역전을 허용했다. 경기 종료 직전 친정팀으로 복귀한 라울 히메네스가 극적인 동점골을 터뜨려 겨우 패배를 면했다.

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