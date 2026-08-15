[핌in잠실] '해치 유니폼' 입은 최민준, LG전 대체 선발서 5.2이닝 2실점 호투

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 SSG 랜더스 오른손 투수 최민준이 갑작스럽게 맡은 선발 등판에서 깜짝 호투를 펼쳤다.

최민준은 14일 서울 잠실구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 LG 트윈스와 원정 경기에 선발 등판해 5.2이닝 2피안타 1사사구 3탈삼진 2실점을 기록했다.

[잠실=뉴스핌] SSG 투수 최민준이 유니폼을 미지참해 이날(14일) 잠실 LG전 선발 등판 예정이었었던 해치의 유니폼을 빌려 입고 등판했다. [사진=TVING 캡처] 2026.08.15 football1229@newspim.com

당초 이날 SSG 선발은 외국인 투수 토마스 해치였다. 하지만 해치가 전날(13일) 오른쪽 어깨에 불편감을 느끼면서 최민준이 대체 선발로 마운드에 올랐다.

이날 최민준은 본인 유니폼을 챙기지 못해 해치의 유니폼을 빌려 입고 등판했다. SSG 관계자는 "최민준은 본인 유니폼 미지참으로 부득이하게 해치의 유니폼을 착용하고 출전하게 됐다"고 설명했다.

갑작스러운 등판과 낯선 유니폼에도 투구 내용은 안정적이었다. 최민준은 1회 첫 타자 박해민에게 볼넷을 내줬지만 이후 6회 선두타자 천성호까지 16타자 연속 범타 행진을 이어갔다. 6회 1사까지 안타를 하나도 허용하지 않는 노히트 피칭으로 LG 타선을 묶었다.

최민준의 노히트 행진은 6회 1사 후 신민재에게 우익수 쪽 2루타를 허용하면서 끝났다. 이후 2사 3루에서 송찬의에게 우중간 2루타를 맞아 첫 실점했다.

SSG 벤치는 최민준을 내리고 김민을 투입했다. 그러나 김민이 오스틴 딘에게 적시타를 허용하면서 최민준의 자책점은 2점으로 늘었다.

최민준은 2-2 동점 상황에서 마운드를 내려가 시즌 2승 기회는 놓쳤다. 그래도 갑작스러운 대체 선발 등판에서 6회 2사까지 버티며 SSG 마운드 운영에 큰 힘을 보탰다.

SSG 이숭용 감독은 경기 후 "갑작스럽게 선발 등판하게 돼 준비할 시간이 충분하지 않았음에도 최민준이 최고의 투구를 보여줬다"며 "아쉽게 본인의 승리를 챙기지는 못했지만, 오늘 경기의 수훈선수는 누가 뭐래도 민준이다"라고 말했다. 이어 "팀 상황에 따라 잦은 보직 이동에도 묵묵히 본인의 역할을 다해주고 있어 감독으로서 고맙게 생각한다"고 덧붙였다.

[잠실=뉴스핌] SSG 투수 최민준이 유니폼을 미지참해 이날(14일) 잠실 LG전 선발 등판 예정이었었던 해치의 유니폼을 빌려 입고 등판했다. [사진=TVING 캡처] 2026.08.15 football1229@newspim.com

2018년 SSG에 입단한 최민준은 올 시즌 선발과 불펜을 오가며 22경기에 등판해 76이닝을 소화하며 1승 5패 평균자책점 5.09를 기록 중이었다.

올 시즌 선발 등판하다 불펜으로 이동했지만, 해치의 갑작스러운 이탈로 다시 선발등판했다. 준비 시간이 충분하지 않았지만 이날 LG전 호투로 반등 계기를 마련했다.

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