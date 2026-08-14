연천군, 세계구석기엑스포 유치 기념 'Yes연천! 유소년축구페스티벌' 개최

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[연천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 연천군은 '2029 연천세계구석기엑스포' 유치 기념 'Yes연천! 2026 유소년축구페스티벌'이 오는 15일부터 16일까지 이틀간 경기 연천군 연천종합운동장과 연천보조구장에서 열린다고 14일 밝혔다.

연천군청 전경. [사진=연천군]

연천군체육회가 주최하고 연천군체육회와 사단법인 대한생활체육축구협회가 공동 주관하는 이번 대회는 경기도와 경기도체육회의 재정 지원을 받아 진행된다.

대회에는 국내 유소년 축구팀은 물론 일본 2개 팀과 중국 1개 팀이 참가해 총 53개 팀(선수 424명)이 출전해 열전을 펼칠 예정이다고 설명했다.

이번 페스티벌은 '2029 연천세계구석기엑스포'의 성공적인 유치를 기원하고 국제 스포츠 교류의 기반을 다지기 위해 마련됐다고 전했다.

참가 선수들을 위한 특전으로 3학년부 우승팀에는 베트남 하노이, 4학년부 우승팀에는 중국 광저우 주하이시 방문 기회가 주어진다.

무더위 속 선수단 안전에도 만전을 기하기 위해 연천군체육회는 온열질환자 쉼터를 운영하고 구장별 아이스박스를 비치하는 등 폭염 대비 안전 대책을 마련했다고 밝혔다.

대회 기간 연천 스포츠봉사단도 현장에 배치돼 참가 선수와 학부모, 관람객에게 시원한 음료를 무료로 제공하며 온열질환 예방과 쾌적한 경기 환경 조성에 힘을 보탤 예정이다.

연천군체육회 관계자는 이번 대회를 계기로 유소년 축구에 대한 관심이 높아지고 지역 유망주 발굴과 축구 저변 확대에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대한다고 밝혔다.

asj7376@newspim.com