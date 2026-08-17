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[시승기] 6랩으론 아쉬웠다…서킷서 드러난 폴스타3의 진짜 매력

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AI 핵심 요약

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  • 폴스타코리아가 11일 용인스피드웨이서 폴스타3 시승회를 열었다.
  • 폴스타3는 680마력으로 코너링이 민첩한 전기 퍼포먼스 SUV였다.
  • 가격은 7790만원부터였고 운전 재미가 핵심 강점이었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

680마력·후륜 중심 세팅…고속 코너에서도 흐트러짐 없는 차체

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 대형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV)을 타고 서킷을 달린다는 것부터 신선했다. 그런데 경기 용인스피드웨이에서 만난 폴스타3는 단순히 'SUV로 서킷을 탄다'는 이색적인 경험에 그치지 않았다. 

총 6랩을 달리고 차에서 내릴 때 가장 먼저 든 생각은 '조금 더 타고 싶다'는 것이었다. 덩치 큰 전기 SUV라는 사실을 잠시 잊을 만큼 움직임이 민첩하고 날렵했다. 여느 스포츠 세단과 비교해도 운전 재미가 부족하지 않았다. 폴스타가 이 차를 단순한 플래그십 SUV가 아닌 '전기 퍼포먼스 SUV'라고 부르는 이유를 서킷에서 제대로 확인할 수 있었다.

폴스타 3. [사진=이찬우 기자]

폴스타코리아는 11일 경기 용인스피드웨이에서 플래그십 전기 SUV 폴스타3 미디어 시승회를 진행했다.

폴스타3 퍼포먼스 트림은 최고출력 680마력(500kW)을 발휘하며 정지 상태에서 시속 100㎞까지 3.9초 만에 도달한다. 후륜 중심으로 출력을 배분하고 앞뒤 무게 배분도 50대 50에 가깝게 설계했다.

하지만 실제 시승에서 인상적이었던 부분은 직선 가속보다 코너였다.

속도를 충분히 높인 상태에서 급격하게 방향을 틀어도 차체가 쉽게 흐트러지지 않았다. 타이어가 노면을 단단하게 붙잡고 차체가 바닥에 낮게 깔리는 느낌이 강했다. SUV 특유의 높은 차체가 좌우로 크게 흔들리는 느낌도 예상보다 적었다.

특히 코너를 돌아나갈 때 뒤쪽이 자연스럽게 따라오는 움직임이 재미있었다. 무작정 차체 뒤가 미끄러지는 불안한 느낌이 아니라 운전자가 원하는 방향으로 차를 돌리는 데 후륜이 적극적으로 개입한다는 인상에 가까웠다. 코너 하나를 통과하고 나면 자연스럽게 다음 코너를 더 빠르게 들어가 보고 싶게 만든다.

이 같은 움직임에는 하드웨어도 한몫한다. 듀얼모터와 퍼포먼스 모델에는 ZF CDC 듀얼 챔버 에어 서스펜션이 적용된다. 운전자는 표준·민첩함·단단함 등 세 가지 설정을 선택할 수 있고 전 트림에는 4피스톤 브렘보 브레이크와 통풍식 디스크가 기본 적용된다.

폴스타는 노면 상황에 따라 서스펜션이 초당 500회 반응하도록 설계했다. 전륜 서스펜션과 안티롤 바 성능을 개선하고 스티어링 소프트웨어도 다시 조율했다. 서킷에서는 이런 기술 설명보다 차가 운전자의 조작을 얼마나 빠르고 안정적으로 따라오는지가 훨씬 직관적으로 느껴졌다.

폴스타 3. [사진=이찬우 기자]

외관에서도 일반적인 대형 SUV와는 분위기가 다르다. 폴스타3는 볼보 EX90과 같은 대형 전기 SUV군에 속하지만 실제로 마주하면 훨씬 작고 컴팩트하게 느껴졌다.

전장 4900㎜, 전폭 1970㎜에 전고는 1615㎜다. 특히 낮게 눌러놓은 루프라인 때문에 차가 옆으로 넓고 낮아 보인다. 전면 프론트 윙과 후면 리어 에어로 윙, 사이드 에어로 블레이드 등 공력 요소도 적용했다.

흔히 보이는 SUV와 다른 외관도 장점이다. 화려한 장식을 덧붙이기보다는 면과 비율로 고급스러움을 표현해 멀리서도 폴스타라는 것을 알아볼 수 있다.

실내 만족도 역시 높았다. 시트는 몸을 편안하게 받쳐줬고 2열 공간도 여유로웠다. 각종 마감재에서 느껴지는 촉감도 플래그십이라는 이름에 어울렸다. 폴스타3에는 마이크로테크와 알루미늄 데코가 기본 적용되고 나파 가죽과 블랙 애쉬 데코도 선택할 수 있다.

폴스타 3. [사진=이찬우 기자]

아쉬움도 있다. 인포테인먼트와 실내 인터페이스는 볼보 EX90을 경험한 사람이라면 지나치게 익숙하게 느낄 수 있다. 깔끔하고 사용하기 편하지만, 독특한 외관과 주행감에서 느꼈던 '폴스타만의 맛'이 실내에 들어오면 다소 옅어진다. 플래그십 모델인 만큼 향후에는 소프트웨어와 사용자 경험에서도 폴스타만의 차별성이 조금 더 분명했으면 하는 부분이다.

폴스타3는 실용성만 놓고 고르는 SUV는 아니다. 3열을 과감히 배제하고 차체 높이를 낮추는 등 처음부터 운전자 중심의 퍼포먼스 설계를 택했다. 가족을 태우고 얼마나 많은 짐을 실을 수 있는지가 구매의 최우선 기준이라면 다른 선택지가 더 합리적일 수 있다.

폴스타 3. [사진=이찬우 기자]

반대로 운전 자체를 즐기는 사람이라면 이야기가 달라진다. 넉넉한 2열 공간과 편안한 시트, 고급스러운 소재를 갖추고 있으면서도 운전대를 잡는 순간에는 스포츠 세단에 가까운 재미를 준다.

가격은 리어모터 7790만원, 듀얼모터 8590만원, 퍼포먼스 9990만원이다. 듀얼모터의 국내 인증 주행거리는 486㎞, 퍼포먼스는 438㎞다.

폴스타 3. [사진=이찬우 기자]

1억원에 육박하는 가격은 분명 고민할 부분이다. 그럼에도 폴스타3의 경쟁력은 숫자로 설명되는 공간이나 편의사양보다 운전대를 잡았을 때 확실하게 드러났다.

SUV를 타고 서킷 6랩을 돈 뒤 '이제 그만 타도 되겠다'가 아니라 '한 번만 더 돌았으면 좋겠다'는 생각이 들었다. 폴스타3의 진짜 매력은 바로 그 지점에 있었다.

chanw@newspim.com

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