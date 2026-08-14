서울 강남·서초·송파·강동 폭염주의보…시·자치구 취약계층 지원 강화

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 14일 오전 폭염주의보에 대응해 상황실을 가동했다.
- 취약 어르신 안부 확인과 거리노숙인 보호를 강화했다.
- 건설노동자 보호와 시민 행동요령 안내도 확대했다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 14일 오전 11시 기준 서울 동남권 4개 자치구(강남구·서초구·송파구·강동구)에 폭염주의보가 발효됐다. 지난 11일 서울 지역 폭염특보가 모두 해제된 이후 3일 만에 다시 발효된 폭염특보다.
서울시는 폭염 종합지원상황실을 가동하고 자치구·유관기관과 협력해 시민 보호와 취약시설 안전관리 강화에 나선다. 시는 폭염주의보가 발효됨에 따라 폭염 피해를 최소화하기 위해 상황총괄반, 생활지원반, 에너지복구반, 의료방역반 등으로 구성된 폭염 종합지원상황실을 가동한다.
무엇보다 폭염으로 인한 인명피해가 없도록 돌봄이 필요한 취약 어르신에게 격일로 전화를 걸어 안부를 확인하고, 연락이 닿지 않을 경우 직접 방문해 건강 상태를 살핀다. 거리노숙인 밀집지역에 대한 관리 인력을 확대하고 거리노숙인 상담과 순찰도 강화한다.
야외 작업으로 온열질환에 취약한 건설노동자 보호를 위한 대책도 시행된다. 충분한 휴식시간 보장, 휴게공간 마련 등을 권고하고 이행 여부를 점검할 계획이다.
폭염 피해 예방을 위한 시민행동요령도 적극 안내한다. 시 보유 전광판, 누리집, 안전안내문자 등을 활용해 야외활동 자제, 충분한 수분 섭취, 무더위 시간대 휴식 등 폭염 시 행동요령을 안내할 계획이다.
최진석 재난안전실장은 "서울지역 폭염특보가 해제된 지 3일 만에 동남권을 중심으로 다시 폭염주의보가 발효된 만큼, 취약계층 보호와 취약시설 안전관리에 빈틈이 없도록 대응하겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com