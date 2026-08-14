경기도,비상대비태세 확립 을지연습 18~21일 실시

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 18일부터 21일까지 을지연습을 실시한다
- 전시체제 전환과 주민이동 등 실전훈련을 한다
- 민·관·군·경·소방 통합대응 역량을 높인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도가 오는 18일부터 21일까지 4일간 각 시·군과 군단급 부대, 경기북부·남부경찰청, 경기소방재난본부 등 유관기관과 함께 지역 비상대비태세 확립을 위한 을지연습을 실시한다고 14일 밝혔다.
경기도에 따르면 을지연습은 전쟁과 테러 등 국가비상사태 발생 시 국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 범정부 차원의 전국 비상대비 훈련이다.
올해 연습에는 전시직제 편성, 전시종합상황실 및 전시창설기구 운영 등 전시체제 전환 훈련이 포함되며 김포시 등 접적지역 6개 시·군 주민이동 훈련도 함께 진행된다.
연습 첫날에는 추미애 도지사 주재 최초 상황보고를 시작으로 각 기관의 비상대비 체계와 초기 대응 절차를 점검한다.
2일 차에는 화성시 농업기술센터에서 북한 피난민 보호를 주제로 경기도 대표 훈련이 열려 피난민 구호 과정에서 발생할 수 있는 소요 등 돌발상황에 대한 유관기관 통합대응 능력을 숙달한다.
3일 차인 20일 오후 2시에는 전국 단위 공습대비 민방위 훈련이 예정돼 있다. 이 훈련에서는 다중이용시설 이용자 대피와 긴급차량 길 터주기 등 주민 참여형 훈련이 진행된다.
도는 이번 을지연습을 통해 현행 비상대비계획의 실효성을 검증하고 비상사태 발생 시 민·관·군·경·소방의 통합 대응 역량을 높인다는 방침이다.
asj7376@newspim.com