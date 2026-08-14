[특징주] 큐리옥스바이오시스템즈, 글로벌 제약사 5억 수주에 30%↑

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 14일 큐리옥스바이오시스템즈(큐리옥)가 글로벌 제약사로부터 5억원 규모의 수주를 확보했다는 소식에 상한가를 기록하고 있다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 50분 기준 큐리옥스바이오시스템즈는 전 거래일 대비 29.91% 오른 5만600원에 거래 중이다.

이날 큐리옥스바이오시스템즈는 최근 세포·유전자치료제 분야 글로벌 선도 제약사 중 한 곳으로부터 5억1000만원 규모의 수주를 확보했다고 밝혔다. 해당 물량은 이미 설치를 완료했거나 조만간 설치가 마무리될 예정이다.

큐리옥스바이오시스템즈 로고. [사진=큐리옥스바이오시스템즈]

이번 수주는 미국 종속회사가 확보한 것으로, 수주 금액 자체는 회사의 공시 기준을 웃돈다. 다만 미국 종속회사가 한국 본사에서 제품을 할인된 가격으로 구매하는 구조로 인해 본사에서 매출로 인식되는 금액은 공시 기준에 미치지 않는다고 회사 측은 설명했다.

특히 여러 대의 장비를 한꺼번에 공급하는 '멀티 유닛' 판매가 확대되고 있다는 점도 주목된다. 회사에 따르면 이번 수주를 포함해 이번 분기에 두 건의 멀티 유닛 판매가 이뤄졌다.

큐리옥스바이오시스템즈 측은 "한 대씩 늘려가던 방식에서 처음부터 여러 대를 함께 검토하는 방식으로 바뀌었다는 데 의미가 있다"며 "규모 자체는 앞으로 커져갈 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다. 다만 "아직은 초기 단계"라고 설명했다.

nylee54@newspim.com