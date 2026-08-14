충북 '초6학년'도 학급당 20명 이하로…2027년부터 '작은 교실' 확대

AI 핵심 요약beta
- 충북교육청이 14일 2027학년도 6학년 학급당 20명 이하를 추진했다.
- 초1에 이어 6학년도 적용해 맞춤형 교육과 생활지도를 강화했다.
- 학급은 814학급으로 늘고 평균 학생 수는 16.5명으로 줄 전망이다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =충북 지역 초등학교 6학년 학급당 학생 수가 2027학년도부터 20명 이하로 줄어든다.
학생 개개인에 대한 맞춤형 교육과 학교 급 전환기 생활 지도를 강화하기 위한 조치다.
충북교육청은 14일 이 같은 내용을 담은 2027학년도 학생 배치 계획을 추진한다고 밝혔다.
앞서 도 교육청은 올해부터 초등학교 1학년 학급당 학생 수를 20명 이하로 조정한 데 이어 내년부터 6학년에도 같은 기준을 적용한다.
학급 규모를 줄이면 교사와 학생 간 상호작용이 늘고 학습·생활지도와 상담, 진학 준비 등을 보다 세밀하게 지원할 수 있을 것이라고 교육청은 설명했다.
학급 수도 크게 늘어난다.
기존 기준을 적용할 경우 2027학년도 6학년은 692학급으로 예상되지만 학생 수 20명 이하 기준을 적용하면 814학급으로 122학급 증가한다.
학급당 평균 학생 수는 19.4명에서 16.5명으로 감소할 전망이다.
다만 모든 학교에 일률적으로 적용되는 것은 아니다.
교육청은 교실 공간과 교원 정원 등 학교별 여건을 종합적으로 고려해 필요한 경우 학급당 학생 수를 상향하는 등 탄력적으로 운영할 방침이다.
박종구 행정과장은 "초등학교 1학년과 6학년은 각각 입학과 중학교 진학이라는 중요한 전환기에 있다"며 "학생 한 명 한 명에게 보다 촘촘한 교육과 생활지도가 이뤄질 수 있도록 학교 여건을 세심하게 살피며 안정적인 학생 배치를 추진하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com