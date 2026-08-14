충북 정원박람회, 영동서 10월 개최…국악과 정원의 만남

AI 핵심 요약beta
- 충북도는 10월 영동 용두공원서 정원박람회를 연다.
- 주제는 꽃피고 가락 흐르는 정원이며 체험행사도 마련했다.
- 국악축제와 연계해 관광 활성화와 정원복지를 노린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
영동난계국악축제와 연계해 시너지 기대
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 영동의 가을이 국악과 정원으로 물든다.
충북도는 오는 10월 영동군 용두공원 일원에서 '2026 충청북도 정원박람회 in 영동'을 개최한다고 14일 밝혔다.
지난해 제천에서 첫선을 보인 데 이어 올해는 영동이 개최지로 선정됐다.
이번 박람회의 주제는 '꽃피고 가락 흐르는 정원'이다.
정원 전시를 비롯해 관람객 참여·체험 프로그램, 각종 부대행사가 마련돼 지역 주민과 관광객들에게 볼거리와 즐길거리를 제공한다.
행사장인 용두공원은 영동읍 도심을 한눈에 내려다볼 수 있는 용두정을 비롯해 산책로와 음악분수, 야외공연장 등을 갖춘 대표적인 휴식 공간이다.
영동군은 기존 공원에 정원문화를 더해 도심 속 정원 명소로 탈바꿈시킬 계획이다.
특히 올해 박람회는 영동의 대표 축제인 '영동난계국악축제'와 같은 시기에 열린다.
두 행사장은 1㎞ 안팎으로 가까워 국악축제를 찾은 관광객이 정원박람회까지 둘러보는 등 지역 관광 활성화에도 도움이 될 것으로 기대된다.
충북도는 정원박람회를 단순한 전시 행사를 넘어 지역 주민들이 일상에서 정원을 누릴 수 있는 '정원복지' 확산의 계기로 삼는다는 방침이다.
최승환 충북도 문화체육관광국장은 "지방 소도시의 공원에 활력을 불어넣고 정원복지 혜택이 소외된 지역까지 확산되길 바란다"며 "전통 국악과 푸른 정원이 어우러지는 박람회에 많은 관심과 방문을 부탁드린다"고 말했다.
baek3413@newspim.com