청주시, 소상공인 경영안정 위해 300억원 추가 지원

AI 핵심 요약beta
- 청주시는 14일 소상공인 육성자금 하반기 300억원을 공급했다.
- 시는 상반기 300억원에 이어 올해 총 600억원을 지원했다.
- 업체당 5000만원, 착한가격업소는 7000만원까지 가능했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시는 소상공인의 경쟁력 강화와 안정적인 자금 조달을 지원하기 위해 이달 '소상공인 육성자금' 하반기 물량 300억원을 공급한다고 14일 밝혔다.
시는 지난 1월 상반기 300억원을 공급한 데 이어 이번에 하반기 300억원을 추가 공급해 올해 총 600억원 규모의 소상공인 육성자금을 지원한다.
지원 대상은 청주시에서 사업장을 운영 중인 소상공인으로 업체당 최대 5000만원까지 대출받을 수 있다.
시 지정 착한가격업소는 최대 7000만원까지 지원받을 수 있다.
대출기간은 5년 이내 일시상환 방식이며 1년 단위로 기한 연장이 가능하다.
대출금리는 고정금리 4.59% 또는 변동금리(CD91일물 기준금리에 가산금리 1.5% 이내를 더한 수준) 중 선택할 수 있다.
시는 대출금리 중 연 3%를 3년간 이차보전해 소상공인의 금융비용 부담을 낮춘다.
이에 따라 고정금리를 선택할 경우 이차보전 기간 동안 소상공인이 부담하는 금리는 연 1.59% 수준이다.
신청은 충북신용보증재단 '보증드림 앱'을 통한 비대면 방식 또는 상담 예약 후 방문 신청으로 할 수 있다.
자금이 조기에 소진될 수 있는 만큼 시는 비대면 신청을 권장하고 있다.
시 관계자는 "앞으로 소상공인의 경영 안정을 위한 지원을 적극 추진하겠다"고 밝혔다.
baek3413@newspim.com