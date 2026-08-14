比尔盖茨时隔一年再访韩 讨论小型模块化反应堆合作

纽斯频通讯社首尔8月14日电 微软联合创始人、泰拉能源（TerraPower）创始人、盖茨基金会理事长比尔·盖茨13日抵达韩国。这是盖茨继2025年8月后时隔一年再次访韩。此次访问将围绕小型模块化反应堆（SMR）合作展开，期间将分别与韩国政府、国会及企业界人士举行会谈。

图为比尔盖茨（左）与郑基宣会晤。【图片=HD现代提供】

盖茨13日晚乘专机抵达首尔金浦机场商务航空中心。根据行程安排，他将于14日会见韩国国务总理韩圣淑。

据悉，此次会晤由盖茨方面主动提出。盖茨还正协调与韩国国会议长赵正湜举行闭门会晤。

在企业界，盖茨将于14日与HD现代会长郑基宣就SMR合作方案进行磋商。这是双方继今年初瑞士达沃斯论坛会面后，时隔约7个月再次举行会晤。作为泰拉能源的重要股东，SK集团预计也将安排盖茨与会长崔泰源等集团高层会面，双方正就访问议程和相关安排进行协调。

此次访韩正值泰拉能源在新一代核电项目取得重要进展之后。今年3月，泰拉能源获得美国核管理委员会（NRC）批准，在美国怀俄明州凯默勒建设首座"Natrium（钠）"反应堆，成为美国首个获得建设许可的商业化规模新一代核电项目。

韩国企业近年来不断扩大与泰拉能源合作。今年5月，HD现代重工被确定为泰拉能源钠冷反应堆核心设备——反应堆维护系统（RES）的优先合作供应商。今年1月，韩国水力原子力公司投资4000万美元购入泰拉能源股份，进一步加强双方合作关系。

泰拉能源研发的第四代"Natrium"反应堆采用液态钠冷却快堆（SFR）技术，被认为是可与可再生能源形成互补的新一代核电技术。

此次访问也正值韩国加快发展SMR产业之际。国际能源署（IEA）预计，受人工智能快速发展带动，全球数据中心用电量将由2024年的415太瓦时（TWh）增至2030年的945太瓦时，增长逾一倍。

韩国政府今年2月以《SMR特别法》获得国会通过为契机，正推进在昌原、釜山和庆州建设SMR制造支援中心，加快完善SMR产业商业化基础。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社