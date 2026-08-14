서울시 G3 글로벌매력분과, 을지로 야간명소 현장 방문

AI 핵심 요약beta
- 서울시 G3 분과가 13일 을지로를 찾아 야간관광 점검했다.
- 위원들은 골목상권과 보행환경을 살피며 활성화 방안을 논의했다.
- 서울시는 안전·다국어 안내 개선과 콘텐츠 발굴에 나서겠다.
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[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 지난 13일 'G3 서울 기획위원회' 글로벌매력분과가 서울의 대표 야간 명소인 을지로 일대를 찾아 관광 인프라와 골목상권을 점검하고 야간 관광 활성화 방안을 논의했다고 14일 밝혔다.
G3 서울 기획위원회는 서울의 미래 성장전략과 핵심 정책과제를 발굴하기 위해 구성된 민관 협력 기구다. 글로벌매력분과는 '잠들지 않는 문화관광 매력도시'를 목표로 서울의 문화 향유 공간과 시간대를 확대하고 야간 문화·관광을 활성화하는 방안을 모색하고 있다.
이날 서원석 분과위원장을 비롯한 위원과 서울시 관계자 등 10여 명은 인쇄소·철공소 골목과 을지로 골뱅이골목, 노가리 야장 거리 등을 둘러봤다. 야간 경관과 보행 환경, 관광객 이동 흐름 등을 살피며 을지로의 야간 관광 자원으로서 가능성을 점검했다.
을지로는 인쇄소와 철공소 등 전통적인 도심산업에 카페와 공방, 문화공간이 어우러지면서 '힙지로'로 불리는 서울의 대표 문화·관광 명소로 자리 잡았다. 특히 골뱅이골목과 노가리골목을 중심으로 먹거리 상권과 야장 문화가 형성되면서 젊은 층과 외국인 관광객이 찾는 야간 관광지로 부상했다.
위원들은 현장 탐방 후 열린 간담회에서 지역 고유의 정체성을 살린 로컬문화가 서울의 글로벌 관광 경쟁력으로 이어질 수 있다는 데 의견을 모았다. 을지로처럼 지역 특색을 살린 골목을 야간 관광 자원으로 활용하는 사례를 서울 전역으로 확대할 필요가 있다는 의견도 제시됐다.
서울시는 이번 현장 방문에서 나온 의견을 토대로 야간 보행 안전과 다국어 안내체계를 개선하고, 서울의 역사·문화 자원과 연계한 야간 관광 콘텐츠를 발굴할 계획이다.
서원석 G3 글로벌매력분과위원장은 "야간 관광은 관광객의 체류 시간을 늘리고 골목상권에 온기를 불어넣는 핵심 동력"이라며 "현장의 생동감과 위원들의 전문적인 제언이 서울시 민선 9기 시정계획에 적극 반영돼 서울 전역에 매력적인 야간 관광 명소가 확대될 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com