[프로축구] '5경기 5골' 서울 정승원, 압도적 지지로 7월 K리그 이달의 선수 선정

AI 핵심 요약beta
- 정승원이 13일 7월 K리그1 이달의 선수상을 받았다.
- 정승원은 5경기 5골로 1위 점수를 기록했다.
- 서울 안데르손도 7월 이달의 딜리버리를 수상했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = FC서울 정승원이 폭발적인 득점 감각을 앞세워 생애 첫 K리그1 '이달의 선수상'을 품에 안았다.
한국프로축구연맹은 13일 정승원이 2026시즌 7월 EA 스포츠 이달의 선수상을 수상했다고 발표했다.
이달의 선수상은 K리그1 한 달간 열린 경기에서 수훈선수(MOM), 베스트11, 최우수선수(MVP)에 선정된 선수들을 대상으로 프로연맹 기술연구그룹(TSG) 기술위원회가 후보를 추린 뒤, 기술위원회 투표(60%), K리그 공식 홈페이지 팬 투표(25%), EA 스포츠 FC 온라인 이용자 투표(15%)를 합산해 최종 수상자를 결정한다.
이번 시상은 K리그1 16라운드부터 20라운드까지 활약을 대상으로 진행됐다. 후보에는 김대원(강원FC), 마테우스(FC안양), 완델손(포항 스틸러스), 정승원이 이름을 올렸다.
정승원은 기술위원회, 팬 투표, FC 온라인 이용자 투표까지 세 부문 모두 1위를 차지하며 압도적인 지지를 받았다. 합산 점수 40.98점을 기록해 2위 마테우스(27.63점)를 크게 따돌리고 프로 데뷔 후 처음으로 이달의 선수상 트로피를 품었다.
'여름 남자'라는 별명답게 7월 한 달 동안 최고의 활약을 펼쳤다. 정승원은 5경기에 모두 출전해 5골을 터뜨리며 FC서울의 선두 질주를 이끌었다. 이 기간 MOM과 라운드 베스트11에 각각 세 차례 선정됐고, 포항과의 19라운드에서는 멀티골을 폭발시키며 라운드 MVP까지 차지했다.
정승원은 트로피와 상금을 받게 되며, 올 시즌 남은 기간 유니폼에 이달의 선수상 패치를 달고 경기에 나선다.
서울은 또 다른 개인상도 가져갔다. 안데르손은 7월 K리그 '페덱스 이달의 딜리버리' 수상자로 선정됐다.
'이달의 딜리버리'는 K리그1과 K리그2에서 나온 최고의 도움 장면을 후보로 선정한 뒤 팬 투표를 통해 수상자를 결정하는 상이다.
안데르손은 총 4279표를 획득하며 바사니(부천), 엘쿠라노(안양), 박창환(서울 이랜드), 세라핌(대구), 윤일록(경남)을 제치고 정상에 올랐다.
안데르손은 18라운드 부천FC 원정 경기에서 후반 추가시간 상대 수비 뒷공간을 정확히 꿰뚫는 스루패스로 클리말라의 쐐기골을 도우며 높은 평가를 받았다.
wcn05002@newspim.com