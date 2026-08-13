남양주시, 신규 공공택지 2만1700호…교통대책 마련에 속도

AI 핵심 요약beta
- 남양주시가 13일 도곡리 신규 택지에 선교통 후입주를 내세웠다.
- 2만1700호 공급에 맞춰 철도·도로 등 광역교통대책을 협의했다.
- 왕숙산단과 바이오 클러스터로 자족도시 조성에 나섰다.
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시가 정부의 와부읍 도곡리 일원 신규 공공택지 지정에 대해 '선교통 후입주'를 최우선 원칙으로 내세우며 광역교통대책 마련에 속도를 내고 있다.
시는 최근 와부읍 도곡리 일원 68만 평(228만㎡) 규모의 해당 부지에 2만1700호가 조성되는 신규 공공택지 지정과 관련해 입주 시기에 맞춰 철도와 도로 등 핵심 교통망이 적기에 구축될 수 있도록 국토교통부, 한국토지주택공사(LH) 등 관계기관과 협의를 이어가고 있다고 13일 밝혔다.
남양주시는 왕숙·왕숙2신도시를 비롯해 진접2지구, 양정역세권 등 대규모 공공개발사업이 동시에 추진되는 만큼 향후 인구 유입이 크게 늘어날 것으로 보고 있다.
이에 따라 대규모 주택 공급에 앞서 교통 인프라를 선제적으로 확충하는 데 행정력을 집중한다는 방침이다. 특히 시는 신규 공공택지 조성에 따른 교통 수요에 대응하기 위해 와부·덕소 등 기존 지역의 교통 여건까지 함께 개선할 수 있는 광역교통대책이 필요하다는 점을 국토부에 지속적으로 전달해 왔다.
아울러 베드타운 확산을 막기 위한 자족기능 강화도 병행한다. 시는 왕숙신도시 내 약 120만㎡ 규모의 도시첨단산업단지 조성을 추진하는 한편 신규 공공택지에는 농생명바이오 클러스터를 반영해 관련 기업과 연구·개발(R&D) 기관, 대학이 연계된 산업생태계를 구축할 계획이라고 전했다.
이를 통해 남양주 안에서 일하고 생활할 수 있는 직주근접형 도시구조를 만들고 주거·산업·교통이 유기적으로 연결된 성장거점으로 육성하겠다는 구상이다.
최현덕 남양주시장은 "남양주는 왕숙신도시를 비롯한 대규모 개발사업으로 도시의 규모와 위상이 크게 변화하는 중요한 시기를 맞고 있다"며 "신규 공공택지 역시 단순한 주택 공급에 그쳐서는 안 된다"고 말했다. 이어 "2만1700호 규모의 공공주택지구가 조성되는 만큼 시민들이 교통 문제를 우려하지 않도록 '선교통 후입주' 원칙 아래 선제적인 광역교통대책 마련을 위해 국토교통부, LH와 적극 협의하겠다"고 강조했다.
또 "왕숙 도시첨단산업단지와 신규 택지의 농생명바이오 클러스터를 유기적으로 연계해 양질의 일자리를 창출하고 남양주의 새로운 100년을 준비하는 미래형 자족도시로 만들겠다"고 밝혔다.
asj7376@newspim.com