"소화기 대신 통장 털렸다"…진주경찰, 노쇼사기 자금세탁 조직 일망타진

AI 핵심 요약beta
- 경남진주경찰서가 13일 노쇼사기 자금세탁 조직 15명을 검거했다.
- 이들은 소방안전본부를 사칭해 15명에게 3억6200만원을 뜯었다.
- 경찰은 대리구매 선입금 요구는 100% 사기라고 경고했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 공공기관을 사칭해 소상공인들부터 수 억 원을 가로챈 노쇼사기 자금세탁 조직이 경찰에 붙잡혔다.
경남진주경찰서는 13일 소방안전본부를 사칭해 물품 대리구매 명목으로 수억 원대의 돈을 가로챈 노쇼사기) 자금세탁 조직을 추적해 자금세탁 총책 A(30대)씨 등 15명을 검거하고 이 가운데 핷힘 피의자 8명을 구속했다고 밝혔다.
이들은 지난 4월 14일부터 4월 16일까지 소방안전본부를 사칭, 소상공인인 피해자 15명에게 "소화기 등을 대리구매 해달라"고 속여 총 3억 6200만 원을 송금받아 편취 한 혐의를 받고 있다.
조직은 자금세탁 총책과 관리책, 연락책, 현금 인출책 등으로 역할을 나눠 대포통장에 들어온 범죄수익을 순차적으로 현금화한 뒤 최종 조직에 전달한 것으로 조사됐다.
진주경찰서는 지난 4월 29일 관련 진정을 접수한 뒤 서울·경기 등 전국에서 발생한 동일 수법 사건 15건을 묶어 수사에 착수했고, 계좌 추적과 관련자 분석을 통해 피의자들을 특정했다.
특히 수사 초기 수사관 18명으로 체포조를 꾸려 지난 6월 15일 서울·인천·부천·춘천 등지에서 인출책 7명을 동시에 체포했고 이 가운데 5명을 구속했다.
이후 연락책과 관리책을 순차적으로 검거한 데 이어 자금세탁 총책 A씨도 붙잡아 구속영장을 발부받았다.
경찰 관계자는 "공공기관이나 납품업체를 사칭해 대리구매나 물품 대금 선입금을 요구하는 행위는 100% 사기"라며 "직통번호 등 공식 채널로 사실 여부를 확인하기 전까지는 절대로 먼저 돈을 송금해서는 안 된다"고 당부했다.
news2349@newspim.com