마제스티골프, 55주년 'MAJESTY INVITATIONAL 2026' 개최...브랜드 경험 제공

AI 핵심 요약beta
- 마제스티골프가 10월 6일 고객 초청 행사 참가자를 모집했다.
- 55주년 기념 MAJESTY INVITATIONAL 2026을 우정힐스CC에서 연다.
- 120명에게 레슨·라운드·만찬 등 프리미엄 경험을 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=마제스티골프가 고객들에 특별한 하루를 선사한다.
마제스티골프가 브랜드 55주년을 맞아 마제스티골프 최초의 고객 초청 프리미엄 브랜드 이벤트 'MAJESTY INVITATIONAL 2026'을 개최하고 참가자를 모집한다. 120명 고객을 선정해 TEAM MAJESTY 원포인트 레슨, 프리미엄 라운드, 만찬 등 차별화된 브랜드 경험을 제공한다.
올해 다양한 활동을 통해 고객과의 접점을 지속적으로 확대해 온 마제스티골프는 이번 Invitational을 통해 55년간 이어온 브랜드 철학과 헤리티지를 고객들이 직접 경험할 수 있는 기회를 제공한다. 이를 통해 고객과의 관계를 한층 강화하고 프리미엄 골프 브랜드로서의 입지를 더욱 공고히 한다는 계획이다.
오는 10월 6일 우정힐스CC에서 개최되는 'MAJESTY INVITATIONAL 2026'은 모집을 통해 선정된 고객 120명을 초청해 라운드부터 다양한 프로그램과 만찬까지 마제스티만의 차별화된 브랜드 경험을 선보이는 행사다.
특히 '55년의 시간이 증명한 가치, 그 권위를 경험하는 단 하나의 Invitational'이라는 메시지 아래, 마제스티가 오랜 시간 쌓아온 장인정신과 브랜드 철학, 프리미엄 라이프스타일을 경험할 수 있도록 구성했다. 단순히 골프 실력을 겨루는 대회를 넘어 브랜드와 고객이 교감하는 마제스티만의 시그니처 브랜드 이벤트로 만들어갈 계획이다.
참가자들은 국내 대표 명문 코스 중 하나인 우정힐스CC에서 TEAM MAJESTY와 함께하는 원포인트 레슨과 다양한 프로그램에 참여할 수 있다. 라운드 이후에는 참가자들이 함께 교류하는 만찬과 경품 제공, 시상식까지 이어진다.
마제스티골프 관계자는 "MAJESTY INVITATIONAL 2026은 마제스티가 55년 동안 이어온 가치와 철학을 고객들이 직접 경험할 수 있도록 마련한 특별한 자리"라며 "최고의 코스에서 펼쳐지는 라운드부터 TEAM MAJESTY와 함께하는 프로그램, 만찬까지 마제스티가 추구하는 프리미엄 골프 라이프스타일을 경험하는 특별한 하루가 되길 기대한다"고 말했다.
'MAJESTY INVITATIONAL 2026' 참가 신청은 9월 10일(목)까지 마제스티골프 공식 홈페이지 회원가입 후 신청할 수 있으며, 신청 종료 후 최종 참가자를 선정하여 개별적으로 안내할 예정이다.
참가비에는 그린피와 카트비, 캐디피와 함께 조식 및 만찬이 포함되며, 참가자 전원에게는 특별한 웰컴 기프트가 제공된다. 또한 참가 신청자 모두에게 마제스티 공식몰에서 사용할 수 있는 10만 포인트가 지급된다. 자세한 사항은 마제스티골프 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
iaspire@newspim.com