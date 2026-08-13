김경대 용산구청장, 출근길 갑질 근절 캠페인 전개…존중 문화 확립

AI 핵심 요약beta
- 서울 용산구는 13일 출근길 갑질 근절 캠페인을 했다.
- 구청장과 간부진·직원들은 공동선언문에 서명했다.
- 구는 9월 11일까지 갑질 집중 신고 기간을 운영한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 용산구는 13일 아침 출근시간, 종합행정타운 2층 로비에서 김경대 구청장이 참여하는 갑질 근절 캠페인을 펼쳤다고 밝혔다.
이번 캠페인은 조직 내 부당한 업무지시, 폭언, 인격모독 등 갑질 문제를 예방하고, 기관장부터 솔선수범해 존중과 배려의 문화를 정착시키겠다는 강한 의지를 전 직원에게 전달하고자 마련됐다.
이날 행사는 김경대 용산구청장을 비롯한 부구청장, 국장단, 용산구공무원노동조합, 직원들이 함께 참여해 갑질 없는 조직문화 조성에 대한 의지를 다졌다.
행사는 오전 8시 35분부터 갑질 근절 공동선언문 서명으로 시작됐다. 구청장과 간부진이 먼저 선언문에 서명한 데 이어, 출근하는 직원들도 자율적으로 서명에 참여하며 갑질 근절 실천에 함께 뜻을 모았다.
이어, '갑질은 퇴근! 존중은 출근!' 등 문구가 적힌 현수막과 손팻말을 활용해 캠페인을 실시했다. 참여자들은 직원들과 인사를 나누며 상호 존중과 배려의 마음을 전달했고, 갑질 예방과 청렴 실천의 의미를 담은 청렴비타민도 함께 배부했다.
13일과 14일 출근시간대에는 직원들이 자유롭게 의견을 적어 붙일 수 있는 '직원 참여 메모 게시판'을 운영한다. 메모 게시판에는 ▲내가 바라는 조직문화 ▲구청장에게 바라는 점 ▲서로 전하고 싶은 존중의 말 ▲갑질 없는 직장을 위한 실천 다짐 등 직원들의 진솔한 의견이 담길 전망이다. 직원 의견은 조직문화 개선에 활용한다.
구는 캠페인과 연계한 13일부터 9월 11일까지 한 달간 '갑질 집중 신고 기간'을 운영해 조직 내 갑질 행위에 대한 경각심을 높이고 피해 예방에 힘쓸 계획이다. 신고는 용산구 갑질 피해 신고센터를 통해 가능하며, 신고자의 익명성은 철저히 보장된다. 신고 대상은 ▲부당 업무지시 ▲언어적 괴롭힘 ▲직장 내 괴롭힘 ▲사적 용무 지시 등이다.
김 구청장은 "강한 사람에게 약하고 약한 사람에게 강한 조직은 결코 건강한 조직이 될 수 없다고 취임 초부터 강조해왔다"며 "갑질 없는 공직문화를 만들기 위해 다양한 청렴 시책을 지속적으로 추진해 서로 존중하는 조직문화를 조성하고, 그 결과로 구민들이 더욱 질 높은 행정서비스를 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
kh99@newspim.com