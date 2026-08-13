평택 청북 화재원인 감식 착수…5개 기관 참여·내부 CCTV 분석 중

AI 핵심 요약beta
- 경찰과 소방이 13일 평택 창고 화재 원인을 합동 감식했다.
- 감식팀은 2차전지 관련 물품 보관 정황과 CCTV를 조사했다.
- 지난 11일 난 불은 21시간여 만에 진화됐고 인명피해는 없었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 큰 불로 국가소방동원령이 발령됐던 경기 평택시 청북읍 소재 PJK 평택1센터 위험물 보관 창고 화재의 원인을 규명하기 위한 합동 감식이 진행 중이다.
13일 경찰과 소방당국에 따르면 감식팀이 창고 내부에 '2차전지' 관련 물품이 보관돼 있었다는 정황을 포착하고 화재 원인과의 연관성을 집중 조사하고 있다.
이번 활동에는 경기남부경찰청을 비롯해 경기도소방재난본부, 국립과학수사연구원, 한국전기안전공사, 한국가스공사 등 5개 기관 관계자 20여 명이 참여했다.
이날 현장을 찾은 감식팀은 화재로 뼈대만 남은 건물 내부로 진입해 최초 발화지점을 확인하고 잔해물 수집 및 현장 조사를 벌이고 있다.
경찰은 특히 불이 시작될 당시 창고 안에서 연기가 피어오른 뒤 불길이 확산하는 모습이 담긴 내부 CCTV 영상을 확보해 집중적으로 분석 중이다.
화재는 지난 11일 0시 3분께 발생했다. PJK 평택1센터는 연면적 937㎡ 크기의 1층짜리 일반철골구조 건물로 당시 인화성 액체인 4류 위험물 191만ℓ가 적재된 것으로 확인됐다.
다행히 평택시를 비롯해 경찰, 소방당국의 발 빠른 대처로 인명피해는 발생되지 않았으며, 불은 21시간여 만인 같은 날 오후 9시 17분께 완전히 진화됐다.
krg0404@newspim.com