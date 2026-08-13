김해시, 폭염 대응 쉼터·차열페인트 사업 추진…취약계층 지원

AI 핵심 요약beta
- 김해시가 13일 폭염 취약계층 지원사업을 추진했다.
- 진영읍 쉼터를 운영하고 진례·상동면 주택에 차열페인트를 칠했다.
- 시는 10억4600만원 투입해 지원 확대를 검토 중이다.
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쿨루프 설치 여름철 에너지 사용량 감소
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 폭염이 길어질수록 경남 김해시의 해법도 더 촘촘해지고 있다. 진영읍에는 쉼터가 들어섰고 진례·상동면 주택에는 차열페인트가 칠해지며 고령자와 저소득층을 위한 '열기 차단망'이 넓어지고 있다.
시는 기후위기 취약계층·지역 지원사업 공모에 선정된 2개 사업에 10억4600만원을 투입해 추진 중이라고 13일 밝혔다.
진영읍 도시숲 내 폭염 대응 쉼터 조성사업은 완료해 운영 중이며, 진례·상동면 일원 주택 차열페인트 도장사업은 지난 6월 착공해 쿨루프와 쿨월 시공을 진행하고 있다.
차열페인트는 옥상이나 외벽에 태양광 반사율이 높은 도료를 칠해 건물의 실내외 온도를 낮추는 공법이다. 서울주택도시공사(SH) 실증에서는 차열페인트 시공 뒤 옥상 표면온도가 최대 9.2도, 실내온도는 약 1.8도 낮아졌고 여름철 냉방 에너지 사용량은 평균 26.4%, 최대 40.8% 줄었다.
시는 2024년부터 올해까지 3년 연속 기후부 공모사업에 선정됐으며, 2021년부터 26억원을 들여 관련 사업을 추진해 왔다. 시는 지난 7월에는 2027년 사업으로 경로당 차열페인트 도장사업을 공모 신청하고 결과를 기다리고 있다.
시 관계자는 "폭염 장기화로 취약계층 피해가 커질 수 있다"며 "차열페인트 도장 등 지원사업을 확대하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com