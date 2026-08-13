산청군, 재난·테러 대비 태세 점검…'빈틈없는 안보' 구축

AI 핵심 요약beta
- 산청군이 12일 통합방위협의회와 을지연습 준비보고회를 열었다.
- 군은 재난·테러·국지도발 대응체계와 기관별 역할을 점검했다.
- 유명현 군수는 유기적 공조로 빈틈없는 안보태세를 다짐했다.
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작전 상황 공유·대응체계 점검
[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군이 가뭄 대응에 이어 재난·테러·국지도발 대비 태세까지 점검하며 '빈틈없는 안보'에 나섰다.
군은 전날 군청 군정회의실에서 2026년 3분기 통합방위협의회 및 을지연습 준비보고회를 열고 기관별 대응체계와 준비사항을 논의했다고 13일 밝혔다.
회의에는 유명현 산청군수와 협의회 위원들이 참석해 위기 발생 시 협력 방안과 지역 안보태세 강화 방안을 살폈다.
이날 육군 제8962부대 3대대는 통합방위지원본부 현안을 보고하고 작전 상황과 대응체계를 공유했다. 참석자들은 2026년 을지연습 실시계획을 안건으로 올려 추진계획과 준비상황도 점검했다.
군은 국지도발과 각종 재난 발생 때 기관별 임무와 역할을 다시 확인하고 유기적인 공조체계로 군민의 생명과 재산을 지키는 데 뜻을 모았다.
유명현 군수는 "시시각각 변하는 안보 환경과 다양한 위기 상황 속에서 관계기관 간 유기적인 대응체계를 구축하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "이번 협의회와 다가오는 을지연습을 통해 실효적인 통합방위태세를 더욱 굳건히 확립하겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com