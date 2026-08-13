청주시의회, 올해 의원 공무 국외 출장 취소…관련 예산 전액 반납

AI 핵심 요약beta
- 청주시의회가 13일 2026년도 의원 공무국외출장을 취소했다.
- 시의회는 시민 신뢰를 우선해 관련 예산을 전액 반납하기로 했다.
- 대신 현안 연구와 현장 중심 의정활동을 강화하기로 했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시의회가 올해 예정됐던 의원 공무 국외 출장을 추진하지 않고 관련 예산을 전액 반납하기로 했다.
청주시의회는 13일 의원들의 의견을 모아 2026년도 공무국외출장을 취소하기로 결정했다고 밝혔다.
이번 결정은 공무 국외 출장의 필요성을 부정하기보다는 시민 신뢰를 바탕으로 의정 활동의 우선순위를 재정립하기 위한 것이라고 시의회는 설명했다.
제4대 청주시의회는 출범 이후 '일하는 의회, 공부하는 의회'를 목표로 의원들의 정책 역량을 높이고 해외 우수 정책과 도시 운영 사례를 청주시정에 접목하기 위한 국외 출장을 검토해왔다.
하지만 최근 의원들의 의견을 수렴하는 과정에서 해외 사례를 배우는 것보다 시민 신뢰를 쌓는 일이 현재 의회에 우선한다는 데 의견을 모았다.
이에 따라 올해 계획된 국외 출장을 전면 취소하고 관련 예산을 반납하기로 했다.
시의회는 대신 청주시 주요 현안과 예산, 조례, 행정사무 감사 등에 대한 의원 연구와 교육을 강화하고 시민 생활과 밀접한 현장을 직접 찾아가는 의정 활동에 집중할 계획이다.
필요한 분야에서는 국내 우수 지방자치단체와 기관의 정책 사례를 연구하고 전문가 간담회와 토론회, 의원 연구 단체 등을 활용해 정책 역량도 높이기로 했다.
임은성 의장은 "이번 결정은 배움을 포기하는 것이 아니라 배움의 순서를 바꾸는 결정"이라며 "해외에서 답을 찾기에 앞서 올해는 청주의 현장을 더 많이 찾아가고 행정과 재정을 더 깊이 들여다보며 시민의 목소리에서 먼저 답을 찾겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com