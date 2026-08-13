세종시, 전기차 201대 추가 보급…20·25·28일 신청 접수

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 13일 전기차 201대를 추가 보급했다.
- 시는 18억원 들여 민간보급 3차 사업을 추진했다.
- 전기승용차 173대 등 신청은 20일부터다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 올해 전기자동차 201대를 추가 보급한다.
13일 시에 따르면 증가하는 전기차 구매 수요에 대응하기 위해 18억원 규모의 '2026년 전기차 민간보급 3차 사업'을 추진한다.
이번 사업은 전기승용차 173대, 전기화물차 26대, 어린이통학용 전기승합차 2대 등 총 201대를 대상으로 한다. 신청은 전기승용차 20일, 전기화물차 25일, 어린이통학차량 28일부터 받는다.
지원 대상은 접수 순으로 선정하며, 차량 출고 예정일이 10일 이내임을 증빙한 순서에 따라 최종 결정된다.
시는 앞서 올해 상반기 두 차례에 걸쳐 전기차 806대를 보급했다. 이번 3차 사업은 추가경정예산을 확보해 추가 수요에 대응하기 위해 마련됐다.
전기차 구매 예정자는 제작·수입사와 차량 계약을 체결하면서 보조금 신청 절차 대행을 요청하면 된다. 자세한 내용은 무공해차 통합 홈페이지와 시 홈페이지에서 확인할 수 있다.
김은희 환경정책과장은 "보조금 중단에 따른 시민 불편을 해소하고 환경친화적 자동차 보급을 지속하고자 추경 예산을 확보했다"며 "앞으로도 기후변화 대응과 에너지 전환을 위한 정책을 추진하는 데 노력하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com