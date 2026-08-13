광주권 상수원 동복댐 '가뭄 주의' 단계…"물 절약 절실"

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 상수도사업본부가 강수량 부족으로 동복댐 저수율이 감소하자 물 절약 캠페인에 나섰다.
13일 상수도사업본부에 따르면 지난 11일 기준 동복댐 유역 누적 강수량은 548.5㎜로 전년 대비 42% 수준에 그치고 있다.
동복댐 저수율은 48.94%로 가뭄 대응 '주의' 단계다. 현재 저수량은 약 150일간 생활용수 공급이 가능한 수준으로 가뭄상황 단계가 '관심'에서 '주의'로 최근 격상됐다.
상수도사업본부는 안정적인 수돗물 공급을 위해 용연정수장과 덕남정수장의 생산량을 조정하고 상수원 및 정수장 운영 상황을 지속적으로 점검하는 등 대응하고 있다.
가뭄 상황이 장기화될 가능성에 대비해 가뭄 단계별 대응계획을 면밀히 점검하고 단계별 필요 조치를 차질 없이 추진하는 등 안정적인 수돗물 공급체계를 유지해 나갈 계획이다.
시민의 자발적인 물 절약 실천도 당부했다. 대표적인 방법으로 ▲양치컵 사용하기▲수도꼭지 유량 조절하기▲싱크대 수도꼭지 샤워기능 사용하기▲절수형 샤워헤드 사용하기▲빨래 모아서 하기▲설거지통 이용하기 등을 안내했다.
김일융 상수도사업본부장은 "시민들의 자발적인 물 절약 실천이 가뭄 극복에 큰 힘이 된다"며 "앞으로도 가뭄 상황을 면밀히 살펴 안정적인 수돗물 공급에 최선을 다하겠다"고 말했다.
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