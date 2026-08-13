부산시, 자율주행 스마트항만 R&D 선정…신항, 스마트 무인화 속도

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 13일 454억6000만 원 스마트항만 R&D를 따냈다.
- 부산항 신항은 AI 관제와 로봇 운반 무인 실증장으로 바뀐다.
- 시는 2029년까지 자동화·무인화 기술을 통합 추진한다.
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AI 관제·자동충전·AMR 기술 개발
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산항 신항이 컨테이너만 오가는 항만을 넘어, AI가 관제하고 로봇이 운반하는 24시간 무인 실증장으로 바뀐다. 부산시가 454억6000만 원 규모의 자율주행 스마트항만 R&D를 따내면서 항만 물류의 판이 달라질 전망이다.
시는 산업통상부가 주관한 2026년 자동차산업기술개발(R&D) 사업 공모과제인 '자율주행 기반 스마트항만 모빌리티 플랫폼 기술개발'에 최종 선정됐다고 13일 밝혔다.
이 사업은 한국자동차연구원과 부산항만공사가 총괄 주관하고, 스마트엠투엠과 엠티알, 성우하이텍, 효성전기, 채비, 싸이버로지텍, 온메이커스, 웨어비, 에이스웍스코리아 등이 참여한다.
부산시는 2026년부터 2029년까지 42개월간 총 454억6000만 원을 투입해 항만 자동화·무인화를 위한 3개 세부과제를 통합 추진한다.
세부과제는 인공지능(AI) 기반 통합관제·실증, 비가시 영역 인지와 메가와트(MW)급 자동충전 기술, 24시간 무인 운용을 위한 전동화 자율이동로봇(AMR) 핵심기술 개발로 구성했다.
시는 이번 사업이 부산항의 물류 운영 효율과 안전성을 높이고 지역 부품기업의 미래차·모빌리티 전환과 기술 고도화를 앞당길 것으로 보고 있다.
시는 또 북극항로 시대에 대비한 물류 처리 역량을 확보하고 UAE 칼리파항 스마트항만 시스템 진출 기반도 마련한다는 계획이다.
전재수 시장은 "이번 공모사업 선정은 부산항의 첨단 스마트항만 도약과 지역 미래차 산업의 고도화를 견인할 중요한 발판"이라며 "기술개발부터 실증, 사업화까지 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com