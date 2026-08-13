솔리비스, 230억원 규모 시리즈C 투자유치

AI 핵심 요약beta
- 솔리비스가 13일 230억원 시리즈C 투자를 마무리했다.
- 투자금은 고체전해질 기술 고도화와 생산 확대에 쓴다.
- 중기부 지원사업 동시 선정되며 글로벌 확장에 속도를 냈다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
황화물계 고체전해질 생산설비 확충 및 공정 자동화
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=솔리비스가 230억원 규모의 시리즈C 투자유치를 마무리했다.
고체전해질 전문기업 솔리비스는 전고체 배터리 핵심 소재인 황화물계 고체전해질 기술 고도화와 생산 역량 확대, 글로벌 사업 기반 강화를 위한 운영자금으로 230억원 규모의 투자유치에 성공했다고 13일 밝혔다.
이번 투자는 오픈워터인베스트먼트와 슬기자산운용 등이 참여한 가운데 진행됐다. 이로써 솔리비스는 2020년 설립 이후 지금까지 총 누적 652억원의 투자를 유치했다.
솔리비스는 투자유치와 함께 중소벤처기업부가 주관하는 2026년 초격차 글로벌 딥스와 유니콘브릿지 지원사업에도 동시 선정됐다. 초격차 글로벌 딥스는 딥테크 우수 스타트업의 해외 진출과 기술 상용화를 지원한다. 유니콘브릿지는 성장 잠재력이 높은 기업의 사업 확장과 스케일업을 돕는 정책 지원사업이다.
글로벌 시장조사기관 SNE리서치에 따르면 글로벌 전고체 배터리 시장 규모는 2023년 2100억원 수준에서 2026년 1조2000억원 규모로 급격히 성장할 전망이다. 특히 황화물계 고체전해질은 높은 이온 전도성과 뛰어난 성형성 덕분에 차세대 배터리 시장을 이끌 핵심 소재로 꼽히고 있다는 게 회사 측 설명이다.
신동욱 솔리비스 대표는 "이번 성과는 독자적인 기술력과 글로벌 시장에서의 성장 가능성을 동시에 인정받은 쾌거"라며 "확보한 자금을 바탕으로 양산 경쟁력을 극대화해, 글로벌 전고체 배터리 소재 시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.
이어 신대표는 "전고체 배터리 상용화 시점이 다가올수록 고체전해질의 품질 안정성과 대량 생산 능력이 핵심 요소로 부각되고 있다. 차별화된 기술력을 바탕으로 시장 요구에 신속하게 대응하겠다"고 강조했다.
heoneykim@newspim.com