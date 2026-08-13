지니언스, 코스닥 라이징스타 4년 연속 선정

AI 핵심 요약beta
- 지니언스가 13일 2026 코스닥 라이징스타에 4년 연속 선정됐다
- 지니안 NAC가 공공 1위와 가트너 연속 등재로 평가받았다
- EDR·ZTNA·양자보안으로 사업 확장하며 AI 결합을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 사이버 보안 전문기업 지니언스가 한국거래소 주관 '2026 코스닥 라이징스타'에 4년 연속 선정됐다고 13일 밝혔다.
코스닥 라이징스타는 기술력과 글로벌 성장 잠재력, 재무 안정성을 갖춘 상장법인을 발굴·지원하는 제도로, 올해는 총 18개 기업이 선정됐다. 지니언스는 2023년 첫 선정 이후 매년 이름을 올렸다.
회사에 따르면 지니언스는 네트워크 접근제어 솔루션 '지니안 NAC(Network Access Control)'로 높은 평가를 받았다. 지니안 NAC는 국내 공공 시장 점유율 1위를 유지하고 있으며, 국내와 아태지역에서 유일하게 '가트너 NAC 마켓가이드'에 연속 등재되고 있다.
지니언스는 EDR(Endpoint Detection & Response)과 ZTNA(Zero Trust Network Access), 양자보안 등 차세대 보안 솔루션으로 사업 포트폴리오를 확장 중이다. 특히 EDR 분야에서는 생성형 AI 기술을 차세대 솔루션에 결합해 위협 탐지 및 대응 역량을 강화하고 있다.
유안타증권 권명준 연구원은 "AI 기술 고도화로 사이버 위협이 급증하면서 EDR 및 통합 보안 솔루션이 기업들의 필수재로 자리 잡고 있다"며 "AI 발전과 사이버 보안 산업은 비례한다는 점에서 지니언스를 주목할 필요가 있다"고 말했다.
nylee54@newspim.com