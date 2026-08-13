노타, 메타엠과 AI 상담체계 공동개발 계약

AI 핵심 요약beta
- 노타가 13일 메타엠과 차세대 AI 상담체계 공동개발 계약을 체결했다.
- 양사는 AI 네이티브 멀티 에이전트 상담체계를 구축하기로 했다.
- 노타는 최적화 기술로 추론 비용과 메모리 사용량을 줄일 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 모델 경량화 및 최적화 기술 기업 노타가 AI 에이전트 운영 인프라 시장에 진출한다. 노타는 AICC(AI 컨택센터) 선도기업 메타엠과 '차세대 AI 상담체계 구축을 위한 공동 개발 계약'을 체결했다고 13일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 프로젝트는 여러 AI 에이전트를 기업 환경에서 안정적으로 운영할 수 있도록 AI 운영 인프라에 노타의 최적화 기술을 적용하는 첫 사례다. 양사는 노타의 AI 모델 경량화 및 최적화 기술과 메타엠의 AI 컨택센터 전문성을 결합해 'AI 네이티브 멀티 에이전트 상담체계'를 구축한다. 고객 의도 분석과 정보 검색, 응대, 상담 요약, 지식관리, 품질관리 등 상담 업무를 역할별 AI 에이전트가 분담하고 전문 상담사와 협업하는 방식이다.
노타는 여러 AI 에이전트를 구동하는 공통 AI 엔진과 오케스트레이션, 검색증강생성(RAG) 등 기반 기술을 개발하며, 거대언어모델과 추론 엔진에는 자체 경량화 및 최적화 기술을 적용해 모델 성능 저하를 최소화하면서 연산량과 메모리 사용량을 줄일 계획이다.
메타엠은 20년 이상 컨택센터 운영 경험을 보유한 비즈니스 프로세스 아웃소싱(BPO) 전문기업으로, 전국적인 컨택센터 인프라를 기반으로 200개 이상의 고객사에 전문 아웃소싱 서비스를 제공하고 있다. 이번 프로젝트에서 메타엠은 도메인 지식을 제공하고 역할별 AI 에이전트의 도메인 특화 기능을 구현하며 AICC의 구축, 배포, 운영을 담당한다.
채명수 노타 대표는 "AI 에이전트 시대에는 AI 모델 자체 성능뿐 아니라 이를 실제 서비스에서 얼마나 빠르고 안정적이며 비용 효율적으로 운영할 수 있는지가 핵심 경쟁력"이라며, "이번 프로젝트는 노타의 AI 모델 최적화 기술이 개별 모델을 넘어 여러 AI 에이전트를 운영하는 인프라 영역으로 확장되는 중요한 이정표"라고 말했다.
임은택 메타엠 대표는 "실제 대규모 상담 환경에서 AI 에이전트를 안정적으로 운영하기 위해 노타의 AI 모델 최적화 기술을 선택했다"며, "노타와 함께 AI 에이전트 운영의 핵심 과제인 추론 비용과 메모리 사용량을 줄이고, 운영 효율성과 고객 경험을 동시에 높이는 차세대 상담 서비스를 선보일 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com