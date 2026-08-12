이준호 태백부시장, 주요 사업장 안전 점검

AI 핵심 요약beta
- 이준호 태백부시장이 11일과 12일 사업장 11곳을 점검했다.
- 공사 진행과 현장 애로, 공정계획을 확인했다.
- 집중호우·폭염 대비 안전관리 실태를 살폈다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[태백=뉴스핌] 이형섭 기자 = 이준호 강원 태백시부시장은 11일과 12일 이틀 동안 관내 주요 사업장 11개소를 점검했다.
이번 점검은 사업장의 공사 진행상황 및 현장 애로사항을 확인하고 향후 공정계획을 점검해 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 하기 위해 계획됐다.
또 집중호우와 폭염 등 여름철 기상 상황에 대비해 안전관리 실태를 점검하며 근로자가 안전하게 작업할 수 있는 환경을 조성하는 데 중점을 두고 진행됐다.
더불어 여름철 안전사고 예방을 위해 ▲배수시설 및 침수 위험지역 관리상태 ▲수해 대비 비상대응체계 ▲근로자 휴게시설 설치 및 관리상태 ▲폭염 대비 온열질환 예방 수칙 준수 여부 등을 확인했다.
점검 과정에서 발견된 위험요소와 미비점은 즉각 보완 조치할 계획이며 공정 지연 등 발생하는 문제는 관계 부서와 협의해 해결방안을 마련할 예정이다.
이준호 부시장은 "사업의 차질 없는 추진을 위해서는 현장의 상황 파악과 안전 확보가 최우선"이라며 "이번 점검을 통해 사업 추진 속도를 높이면서 여름철 재해로부터 근로자의 안전을 지키겠다"고 강조했다.
onemoregive@newspim.com