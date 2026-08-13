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연봉 '1억5천' 삼성 DX노조의 성과급 욕심...청년 취업문은 더 좁아진다

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  • 13일 삼성전자 노조 보상 요구 논란이 고임금 대기업 노조 책임론으로 번졌다
  • 성과급 확대는 인건비를 키워 청년 채용과 AI 투자 압박으로 이어질 수 있다
  • 전문가들은 성과 배분과 함께 경쟁력·일자리·생태계도 고려해야 한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

평균 급여 1억5800만원…추가 성과급·자사주 놓고 쟁의 논란
복수노조 요구 제각각…교섭 장기화·기업 비용 부담 커질 우려
인건비 상승, 신규채용 축소·AI 자동화…청년 취업문턱 높여
전문가 "성과 공유만큼 책임도"…협력사·산업 생태계 연대 필요

[서울=뉴스핌] 조민교 서영욱 기자 = 삼성전자 노동조합의 보상 요구를 둘러싼 논란이 고임금 대기업 노동운동의 역할과 책임에 대한 문제로 확산하고 있다. 기본 임금이나 고용안정을 넘어 성과급과 자사주 등 추가 보상을 둘러싼 갈등이 커지면서 기업 내부 근로자의 몫을 확대하는 데 따른 비용을 누가 부담하게 되는지를 따져봐야 한다는 지적이다. 

특히 현재 재직 중인 '인사이더'의 보상 수준이 계속 높아질 경우 기업의 인건비 부담이 커지고 신규 채용이나 협력업체 근로자 등 노동시장 밖 '아웃사이더'에게 간접적인 부담으로 작용할 수 있다는 우려가 나온다. 기업이 높아진 인건비에 대응해 신규 채용을 줄이거나 자동화·인공지능(AI) 투자를 확대하면 청년층의 대기업 진입 문턱은 더 높아질 수 있다.

전문가들은 노동조합의 정당한 성과 배분 요구를 부정할 수는 없지만 대기업 노조일수록 기업의 경쟁력과 일자리, 협력업체를 포함한 산업 생태계의 지속 가능성까지 함께 고려할 필요가 있다고 지적한다.

삼성전자 노동조합 공동투쟁본부 조합원들이 삼성전자 평택 캠퍼스에서 열린 투쟁 결의대회에 참석하기 위해 줄을 서고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 생존권 넘어 '성과급 투쟁'…쟁의 범위 어디까지

13일 노동계와 학계에 따르면 삼성전자 디바이스경험(DX)부문의 보상 논란을 계기로 고임금 대기업 노조의 성과 배분 요구와 사회적 책임을 함께 들여다봐야 한다는 목소리가 나오고 있다.

지난해 말 사업보고서에 따르면 삼성전자 직원 1인당 평균 급여액은 1억5800만원이다. 국내에서도 손꼽히는 고임금 사업장이다.

최근 삼성전자 DX부문 직원들이 주축인 삼성전자노동조합 동행은 DX 직원 1인당 자사주 1000주 지급 등을 요구하고 있다. 기본 임금이나 고용안정이 아니라 기업이 벌어들인 성과를 어떻게 나눌지를 둘러싼 갈등이 노사관계의 핵심 쟁점으로 부상한 것이다.

현행 제도상 임금과 근로조건의 결정에 관한 노사 간 주장의 불일치는 노동쟁의의 대상이 될 수 있다. 성과급 역시 지급 기준과 성격 등에 따라 임금이나 근로조건과 연결될 수 있어 노사 간 교섭 대상이 될 수 있다.

쟁점은 노동조합의 성과급 요구 자체가 정당하냐의 문제가 아니라 고임금 대기업 근로자의 추가적인 성과 배분 요구가 어느 수준까지 지속 가능하냐는 데 있다는 지적이 나온다. 노동3권을 충분히 보장하면서도 기업 경쟁력과 신규 일자리, 다른 근로자에게 미치는 영향까지 함께 고려해야 한다는 것이다.

[AI 일러스트=서영욱 기자]

◆ 내부자 보상 높아질수록…청년에겐 높아지는 '취업 문턱'

더 큰 문제는 기업 내부의 보상 확대가 외부 노동시장에 미칠 수 있는 영향이다.

개별 근로자 입장에서 더 높은 임금과 성과급을 요구하는 것은 합리적인 선택이다. 하지만 기업 입장에서는 임금과 성과급 등 인건비 부담이 지속적으로 높아질 경우 신규 인력 채용이나 사업 투자 등 다른 비용과의 우선순위를 고민할 수밖에 없다.

박지순 고려대 법학전문대학원 교수는 "고액 연봉을 받는 대기업 내부자들의 보상이 계속 높아지는 것은 취업준비생 등 외부자 입장에서는 벽이 계속 높아지는 것처럼 느껴질 수 있다"고 말했다.

박 교수는 이를 '회사의 출입문'에 비유했다. 그는 "회사를 하나의 집으로 비유하면 취업준비생들은 출입문을 통과해야 하는데 내부자의 근로조건과 비용이 계속 높아지면 그 문이 점점 높아져 절벽처럼 느껴질 수 있다"며 "인사이더의 비용이 높아질수록 아웃사이더가 진입할 수 있는 장벽도 높아지는 효과가 생길 수 있다"고 지적했다.

높아진 인건비가 자동화와 AI 도입을 촉진하는 요인이 될 가능성도 있다.

박 교수는 "인건비가 계속 높아지면 기업 입장에서는 원가 절감 문제가 생길 수밖에 없다"며 "결국 신규 채용을 줄이거나 자동화와 AI·로봇 도입을 앞당기는 방향으로 갈 가능성이 있다"고 말했다.

다만 대기업 근로자의 보상 확대가 곧바로 신규 채용 감소로 이어진다고 단정하기는 어렵다. 기업의 채용 규모는 경기와 실적, 사업전략, 투자계획 등 다양한 요인의 영향을 받는다. 성과급 역시 기업의 경영성과에 기여한 근로자가 정당한 몫을 요구하는 성격을 갖는다.

그럼에도 내부자의 보상 수준이 지속적으로 상승할수록 기업이 신규 인력을 고용할 때 부담해야 할 비용 역시 높아질 수 있다는 점에서 청년층의 노동시장 진입 문제와 분리해 볼 수 없다는 게 전문가들의 지적이다.

◆ 대기업 성과는 '우리만의 몫'인가…협력업체와 격차도

대기업 내부의 보상 극대화가 한국 노동시장의 이중구조를 더욱 부각시킬 수 있다는 지적도 나온다.

같은 산업 생태계 안에서도 대기업 정규직과 중소·협력업체 근로자 사이에는 임금과 성과보상에서 상당한 격차가 존재한다. 대기업의 경영성과가 완성품 기업 내부 구성원만의 노력으로 만들어지는 것이 아니라 수많은 협력업체와 공급망의 기여를 통해 만들어진다는 점도 고려해야 한다는 주장이다.

이종선 고려대 노동대학원 교수는 "성과급을 받지 못하는 노동자도 많고 일자리가 없는 노동자, 불안정한 노동자도 많으며 최근에는 청년들도 취업에 어려움을 겪고 있다"며 "대기업 노동자들이 자신들의 이익만을 고집하기보다 회사 전체와 사회 전체의 관점에서 어떤 선택이 바람직한지 고민할 필요가 있다"고 말했다.

특히 이 교수는 대기업의 성과를 내부 직원만의 몫으로 볼 수 없다고 강조했다.

그는 "대기업의 성과에는 그 기업 내부 노동자뿐 아니라 협력관계에 있는 노동자들의 기여도 포함돼 있다"며 "자신들과 연관된 부품·공급망의 노동자들과 성과를 공유하려는 노력도 필요하다"고 말했다.

경기 평택시 삼성전자 평택캠퍼스에 출근하는 직원들 [사진=뉴스핌DB]

◆ "성과 나눌 권리 있다면 지속가능성도 함께 고민해야"

전문가들은 노동조합의 정당한 보상 요구 자체를 부정해서는 안 된다고 전제한다. 다만 기업의 성과를 공유하는 대기업 노조라면 기업 경쟁력과 일자리, 산업 생태계의 지속 가능성에 대해서도 보다 넓은 시각을 가질 필요가 있다는 지적이다.

박 교수는 "삼성전자가 글로벌 기업으로 성장하는 데에는 경영진뿐 아니라 종업원과 노조도 이해관계자로서 공동의 책임이 있다"며 "기업의 성과에 참여해 경영성과급을 받는다면 기업의 브랜드와 지속 가능성, 경쟁력에 대해서도 그만큼 책임이 따른다는 생각이 필요하다"고 말했다.

이어 "노조가 자기들만의 이해관계를 앞세워 청년이나 다른 이해관계자들과 벽을 쌓는다면 그 성과가 계속 유지될 수 있을지도 생각해봐야 한다"며 "기업 성과를 공유하는 만큼 기업의 지속 가능성에 대한 공동 책임이라는 정신이 중요하다"고 강조했다.

결국 대기업 노동운동의 성과를 '얼마나 더 받아냈느냐'만으로 평가하는 방식에서 벗어날 필요가 있다는 지적이다. 기업이 만들어낸 성과를 정당하게 나눌 권리를 요구하는 동시에 그 기업이 지속적으로 투자하고 일자리를 만들 수 있는 여건과 협력업체를 포함한 산업 생태계까지 함께 고민해야 한다는 것이다.

 

syu@newspim.com

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홈플러스 67개 점포 재개장 [서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 임시 휴업 이후 지난 7일 가오픈으로 영업을 재개한 홈플러스가 13일 전국 67개 점포의 정식 재개장에 들어갔다. 홈플러스가 13일 재개장에 들어갔다. [사진 = 뉴스핌DB] 무엇보다 관건은 매출 회복 속도다. 홈플러스는 법원이 정한 회생 계획안 가결 최종 기한인 9월 4일까지 약 3주 동안 정상화 가능성을 입증하고 채권자들을 설득해야 한다. 회생 계획안이 부결되거나 회생 절차가 다시 폐지될 경우 청산 위험이 커질 수 있다. 공교롭게도 정식 개장 이후 첫 주말은 경쟁사인 이마트와 롯데마트가 광복절 연휴 장보기 수요를 겨냥해 대규모 할인전에 돌입하는 시점과 겹쳤다. 여기에 훼손된 공급망 복구와 대주주 책임을 둘러싼 노조의 반발까지 맞물리면서 회생의 첫 관문을 맞게 됐다. 유통업계에 따르면 홈플러스는 이날 전국 67개 점포의 정식 재개장에 들어갔다. 이 가운데 59개 점포는 온라인 배송도 함께 재개했다. 홈플러스는 지난달 13일 자금난을 이유로 임시 휴업에 들어간 뒤 2000억 원 규모의 긴급 운영 자금(DIP)을 확보했고, 지난 7일 67개 점포의 가오픈을 시작했다. 이후 12일까지 협력업체들과 납품 조건을 협의하고 상품 입고와 시스템 보완 작업을 진행했다. 정식 개장에 맞춰 고객 유입을 위한 할인 행사도 마련했다. 마이홈플러스 회원을 대상으로 13일부터 나흘간 한우 전 품목을 최대 50% 할인 판매한다. 14일부터 사흘간은 당당 후라이드 치킨을 50% 할인한 3490원에 선보이며, 한돈 일품포크 삼겹살·목심은 40% 할인한 100g당 1980원에 판매한다. 2000억 원 규모의 긴급 운영 자금(DIP)을 확보한 홈플러스가 13일 정식 개장했다. 사진은 서울 시내 한 홈플러스 매장. khwphoto@newspim.com ◆ 이마트·롯데마트는 연휴 할인전 문제는 빅2도 같은 시기에 대규모 할인전에 나선다는 점이다. 이마트와 롯데마트는 통상 월초를 중심으로 대표 할인 행사를 열어왔지만, 이번 8월에는 말복과 광복절, 대체 공휴일로 이어지는 연휴 수요를 겨냥해 행사를 두 차례로 확대했다. 이에 따라 두 회사의 두 번째 할인 행사가 홈플러스 정식 재개장 시기와 겹치게 됐다. 롯데마트는 홈플러스 재개장일인 13일부터 17일까지 닷새간 '통 큰데이' 행사를 진행한다. '통 큰 통닭'과 완도 활전복, 삼겹살·목심, 러시아산 활대게 등을 할인 판매하고, 한우 등심·국거리·불고기 등도 행사 대상에 포함했다. 이마트는 14일부터 17일까지 나흘간 '고래잇 페스타' 2차 행사를 연다. 신선식품과 델리, 간편식, 생필품 등을 최대 50% 할인하는 가운데 제주산 광어회와 광어회 필렛을 반값 수준에 판매한다. 이마트 관계자는 "올여름 기록적인 폭염으로 물가 부담이 커진 만큼 8월에는 고래잇 페스타를 2회로 확대 운영해 고객들이 체감할 수 있는 가격 혜택을 강화했다"고 말했다. 그동안 홈플러스의 점포 휴업·폐점 여파로 인근 이마트와 롯데마트 매출이 두 자릿수 증가하는 등 반사이익이 나타난 것으로 집계됐다. 신한투자증권은 홈플러스 매출의 30%가 경쟁사로 이동하면 이마트·롯데쇼핑 매출이 최대 1조5000억원 증가할 수 있다고 전망하기도 했다.   ◆ 공급망 복구가 변수…안정적인 납품과 상품 확보돼야 두 경쟁사가 사전에 대규모 행사 물량을 확보해둔 것과 달리 홈플러스는 기업 회생 절차와 임시 휴업을 거치며 훼손된 공급망을 복구하는 단계에 있다. 협력업체 다수가 선결제나 결제 기한 단축을 요구하면서 납품 협상이 길어지고 있으며, 공익 채권 미변제 논란도 거래 신뢰 회복을 어렵게 하는 요인으로 남아 있다. 홈플러스는 신규로 공급받는 상품의 대금을 우선 지급하는 조건 등을 제시하며 협력업체 설득에 나선 것으로 알려졌다. 기존 채권과 신규 납품분의 지급 조건을 구분해 거래를 재개하는 방식이다. 자금 회수가 빠르고 집객 효과가 큰 신선식품과 자체 브랜드(PB) 상품 중심으로 매대를 구성한 것도 이런 사정과 무관하지 않다. 홈플러스는 기존 복층 매장을 단층 중심으로 재편하고 식품·생필품과 PB 상품에 집중하는 이른바 '트레이더 조'형 모델도 추진하고 있다. 다만 이 같은 사업 모델 전환이 성과를 내기 위해서는 안정적인 납품과 점포별 상품 구색 확보가 선행돼야 한다. 홈플러스 마트산업노조는 "MBK는 끝내 청산을 시도할 것"이라며 "그 전에 '제대로 된 회사'에 인수 합병(M&A)이 이뤄져야 한다"고 주장했다. 최대 주주인 MBK파트너스가 경영에서 물러나고 새로운 인수 주체가 나서야 한다는 요구다. 다만 현재 시장에서는 홈플러스 인수 의향을 공개적으로 밝힌 기업을 찾기 어려운 상황이다. 시장에서는 인수 금액뿐 아니라 고용 승계와 노사 관계, 잠재 채무 등도 인수자의 부담 요인으로 거론된다. 앞서 최대 채권자인 메리츠금융그룹과 MBK파트너스는 2000억원 규모의 DIP 조달과 대주주 책임을 둘러싸고 수개월째 공방을 벌여왔다. MBK와 메리츠가 자금 지원 조건과 보증 책임을 놓고 대립하는 동안 노조는 양측의 책임 있는 조치와 정부 개입을 요구해왔다. 결국 이번 첫 연휴 주말의 판매 실적은 단순한 유통 3사의 할인 경쟁을 넘어 홈플러스의 정상화 가능성을 가늠하는 시험대가 될 전망이다. fineview@newspim.com 2026-08-13 08:46
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美 7월 소비자물가 3.4%로 둔화 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국의 7월 소비자물가 상승세가 시장 예상에 부합하며 완만한 흐름을 보였다. 올해 초 중동 분쟁에 따른 에너지 가격 급등으로 커졌던 인플레이션 압력이 다소 진정되고 있다는 신호로 해석되면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 9월 추가 금리 인상 가능성도 낮아졌다. 미 노동부 노동통계국(BLS)은 12일(현지시간) 7월 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.1% 상승했다고 밝혔다. 6월에는 0.4% 하락해 6년 만에 처음으로 월간 기준 하락세를 기록했다. 전년 대비 CPI 상승률은 3.4%로 6월의 3.5%에서 둔화했다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.2% 상승했다. 6월에는 보합이었다. 전년 대비 근원 CPI 상승률 역시 2.6%에서 2.5%로 낮아졌다. 헤드라인과 근원 CPI의 전월 대비 상승률은 모두 로이터와 다우존스가 집계한 시장 전망치에 부합했다. 미국 여성이 생활용품점 '달러트리'에서 식료품을 구입하고 있다. 2018.08.30 [사진=블룸버그] 물가 상승률은 여전히 연준의 목표치인 2%를 웃돌고 있지만, 6월에 이어 7월에도 월간 물가 흐름이 비교적 안정적으로 나타나면서 올해 초 에너지 가격 급등으로 촉발됐던 인플레이션 압력이 완화되고 있다는 평가가 나온다. 연준은 공식 물가 목표를 판단할 때 CPI보다 개인소비지출(PCE) 물가지수를 더 중시한다. ◆ CPI 예상 부합…9월 금리 인상 확률 42%로 하락 이번 CPI는 지난주 발표된 미국 고용보고서에서 예상 밖의 일자리 감소가 확인된 직후 나온 것이어서 연준의 향후 통화정책에 대한 시장의 관심이 더욱 컸다. CPI 발표 전 CME 페드워치에 반영된 연준의 9월 금리 인상 가능성은 약 46%였다. 지표 발표 이후에는 42%로 떨어졌다. 금융시장도 즉각 반응했다. 미국 주가지수 선물은 상승폭을 확대했고 미 국채 수익률은 전 구간에서 하락했다. 7월 물가와 고용이 모두 비교적 완만하게 나타나면서 연준이 당장 추가 금리 인상에 나서야 할 필요성이 줄었다는 기대가 반영된 것으로 풀이된다. 연준은 지난달 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리인 연방기금금리 목표 범위를 3.50~3.75%로 동결했다. 다음 FOMC는 9월 15~16일 열린다. 다만 연준 정책위원들은 9월 회의에 앞서 8월 CPI와 고용보고서를 추가로 확인할 수 있다. 이코노미스트들은 최근 국제유가가 다시 상승한 만큼 8월에는 소비자물가 상승세가 다소 빨라질 가능성이 있다고 보고 있다. 계절적 왜곡 요인이 사라지면서 고용 증가세도 반등할 것으로 전망된다. ◆ 에너지 가격 1.5%↓…주거비가 CPI 상승분 3분의 2 세부 항목에서는 에너지 가격 하락이 전체 물가 상승을 억제했다. 7월 에너지 가격은 전월 대비 1.5% 떨어졌다. 6월 5.7% 급락한 데 이어 두 달 연속 하락했다. 다만 앞선 몇 달간 국제유가가 크게 오른 영향으로 전년 대비로는 여전히 14.7% 상승한 상태다. 이란에 대한 공격이 시작된 직후인 지난 3월에는 에너지 가격이 한 달 만에 10.9% 급등했다. 식품 가격과 주거비는 각각 전월 대비 0.1% 상승했다. 특히 주거비는 그동안 인플레이션이 연준의 목표치인 2%를 웃돌게 만든 주요 요인 가운데 하나다. 7월 주거비 상승폭 자체는 크지 않았지만 전체 헤드라인 CPI 상승분의 약 3분의 2를 차지했다고 BLS는 설명했다. 신차 가격은 전월 대비 0.1%, 중고차와 트럭 가격은 0.4% 상승했다. 의료비는 0.4% 올랐고 항공료는 2.2% 뛰었다. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 이미지화 한 일러스트 [사진=로이터 뉴스핌] ◆ 유가 재상승은 변수…8월 물가 다시 뛸 가능성 시장에서는 7월 CPI가 금리 인상 우려를 낮췄지만 인플레이션 위험이 완전히 사라진 것은 아니라는 지적도 나온다. 중동 분쟁으로 국제유가가 다시 상승하고 있기 때문이다. 미국이 원유 순수출국인 데다 그동안 석유 재고를 줄이면서 유가 급등이 경제에 미치는 충격을 일부 흡수했지만, 일부 이코노미스트들은 이런 상황이 무기한 지속되기는 어렵다고 지적했다. 미국을 비롯한 주요국이 결국 줄어든 석유 재고를 다시 채워야 하는 만큼 원유 수요가 늘어나면서 국제유가가 높은 수준을 유지할 가능성이 있다는 것이다. 도널드 트럼프 미국 대통령도 이번 주 공개된 인터뷰에서 이란을 "교활한 협상가들"이라고 비난하며 대이란 군사 대응 가능성을 열어뒀다. 중동 정세가 다시 악화해 국제유가가 추가 상승할 경우 8월 이후 미국 물가에도 다시 상승 압력이 가해질 수 있다. 7월의 완만한 물가 상승은 연준의 추가 금리 인상 우려를 낮췄지만 미국 소비자들의 부담이 크게 줄었다고 보기는 어렵다. 물가 수준 자체가 여전히 높은 데다 임금 상승세가 물가를 충분히 따라가지 못하고 있기 때문이다. 높은 생활비는 트럼프 대통령에 대한 미국인들의 평가에도 부담으로 작용하고 있으며, 오는 11월 미 의회의 향후 2년간 주도권을 결정할 중간선거에서도 주요 쟁점이 될 전망이다. koinwon@newspim.com 2026-08-12 22:07

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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