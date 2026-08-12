'과거 속 현재를 배운 시간'...대전교육청, 사제동행 역사캠프 성료

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 12일 사제동행 역사캠프를 열었다
- 중·고생 40명과 교사가 대전 3·8민주의거기념관을 찾았다
- 국립중앙박물관 탐방으로 지역사와 국사를 함께 배웠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 학생과 교사가 함께 지역의 민주화 역사부터 국립중앙박물관의 문화유산까지 직접 탐방하는 현장 중심 역사교육을 펼쳤다.
12일 시교육청에 따르면 중·고등학생 40명과 역사교사가 참여한 '2026학년도 사제동행 역사 캠프'를 이날까지 이틀간 대전 3·8민주의거기념관과 서울 국립중앙박물관에서 진행했다.
이번 캠프는 '역사를 탐(探)하다, 함께해유'를 주제로 학생과 교사가 역사적 현장에서 함께 질문하고 탐구하며 올바른 역사관과 비판적 사고력을 기를 수 있도록 마련됐다.
학생들은 3·8민주의거기념관에서 '알아가유'와 '탐구해유' 프로그램에 참여하며 대전의 민주화 운동 역사를 살펴보고 지역 역사에 대한 자긍심과 민주시민 의식을 높였다. 또 교사와 함께 국립중앙박물관 탐방의 시대별·주제별 테마를 정하고 안전교육과 사전 탐구 활동에 참여했다.
또한 서울 국립중앙박물관을 찾아 모둠별로 백제관 등 시대·주제별 유물을 직접 찾아 분석했다. '나만의 보물 선정하기' 과제를 통해 유물과 사료가 오늘날 갖는 의미를 생각하고, '사유의 방'과 '경천사 십층석탑' 해설 미션을 수행하며 역사에 대한 이해와 인문학적 상상력을 넓혔다.
특히 이번 캠프는 교사와 학생이 함께 모둠을 꾸려 프로그램 기획부터 탐방, 성찰까지 전 과정에 참여하는 학생 주도형 방식으로 운영됐다. 대전 3·8민주의거와 국립중앙박물관 백제관을 연계해 지역사와 국사를 함께 바라보도록 구성한 점도 특징이다.
미래생활교육과 관계자는 "학생들이 지역 역사의 자부심을 되새기고 역사 현장을 직접 경험하며 사제 간 깊이 있게 소통하는 배움의 장이 됐기를 바란다"며 "앞으로도 역사적 사고력과 민주시민 역량을 갖춘 미래 인재로 성장할 수 있도록 현장 중심 역사교육을 적극 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com