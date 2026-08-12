유명현 산청군수 "동의보감촌 활성화, 세계적 휴양도시 조성 마중물"

AI 핵심 요약beta
- 산청군이 12일 동의보감촌서 활성화 간담회를 했다.
- 상인들은 야간조명·휴게시설·먹거리 개발을 건의했다.
- 군은 건의 반영해 관광계획과 인프라를 강화한다.
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상인, 야간 경관조명·콘텐츠 확충 건의
[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군이 동의보감촌 활성화와 산청관광 발전 방안을 찾기 위해 현장 전문가들과 머리를 맞댔다.
군은 12일 대한민국 대표 한방항노화 명소인 동의보감촌 일원에서 '찾아가는 현장 간담회'를 개최했다고 밝혔다.
간담회에는 유명현 산청군수를 비롯해 동의보감촌 입점업체와 상인, 관광객과 직접 소통하는 웰니스코디네이터, 문화관광해설사 등이 참석했다.
참석자들은 '동의보감촌 활성화 및 산청관광 발전'을 주제로 의견을 나누며 민선 9기 공약인 세계적 휴양도시 조성 방안을 논의했다.
상인들은 방문객 체류시간을 늘리고 야간 매출을 높이기 위해 야간 경관조명과 특화 프로그램 확충, 그늘막과 벤치 등 휴게시설 설치, 지역 특산물을 활용한 먹거리 콘텐츠 개발이 필요하다고 건의했다.
웰니스코디네이터와 문화관광해설사들은 관광의 질을 높이기 위해 치유관광산업 육성 및 지원 조례 제정, 젊은 세대 유입을 위한 포토존 등 콘텐츠 확충이 필요하다고 제안했다.
군은 이날 나온 건의사항을 관련 부서에서 검토한 뒤 향후 관광 종합계획에 반영할 방침이다. 동의보감촌을 비롯한 지역 내 웰니스 관광 인프라와 소프트웨어를 확충하는 데 행정력을 집중할 계획이다.
유명현 군수는 "현장 전문가들과 직접 의견을 나누며 산청관광이 나아가야 할 방향이 더욱 분명해졌다"며 "현장에서 나온 의견을 꼼꼼히 챙겨 군민과 관광객이 만족하는 글로벌 휴양도시 산청을 완성해 나가겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com