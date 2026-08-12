류경완 남해군수, '정원의 섬' 프로젝트 추진…체류형 관광 활성화 방안 모색

AI 핵심 요약beta
- 남해군수는 12일 민선 9기 정원섬 구상을 밝혔다.
- 군은 거점정원·테마정원으로 섬 전체를 잇는다.
- 류 군수는 군민 참여와 협업 강화를 당부했다.
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군민 참여·협업 정원 네트워크 구축
[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 남해군이 섬 전체를 하나의 정원으로 가꾸는 민선 9기 군정 구상을 내놨다.
류경완 남해군수는 12일 군청 대회의실에서 열린 8월 직원정례조회에서 '삶이 꽃피는 정원의 섬, 남해' 실현을 위한 구상을 설명하고 부서 간 협업과 소통을 당부했다. '정원의 섬 남해'는 민선 9기 남해군이 정한 군정 슬로건이다.
류 군수는 '정원의 섬'에 대해 "남해군 전체를 하나의 정원처럼 가꾸고, 천혜의 자연환경을 더 아름답게 만들어 군민의 삶을 개선하는 것"이라고 설명했다.
군은 식물 자원의 생산·유통 기반과 전문인력 육성 공간, 연구기관, 관광 편의시설 등을 갖춘 대형 거점 정원을 조성하는 방안을 검토한다. 10개 읍·면에는 지역과 시설 특성에 맞춘 테마 정원을 조성해 정원 콘텐츠를 차별화할 계획이다.
기존 관광자원과 정원 콘텐츠를 연계해 체류형 관광 기반을 강화하는 방안도 추진한다. 남해를 대표하는 관광지와 이순신 바다공원, 남해유배문학관 등에 정원 요소를 접목하고, 섬이정원과 토피아랜드 등 민간정원과의 연계도 강화할 방침이다.
류 군수는 "거점공원과 지역별 테마공원을 하나로 연결해 남해 전역을 정원 네트워크로 만들어야 한다"며 "산림·치유·체험·반려동물·가족·어린이 등 주제를 나눠 정원의 특색을 살리면 체류형 관광지로서의 경쟁력도 높아질 것"이라고 말했다.
그는 "정원의 섬 조성을 위해 군민의 자발적 참여와 부서 간 협업이 필요하다"면서 "거점 정원 조성 지역을 물색하고 읍·면별 테마 정원 구상을 구체화하는 한편, 전문가 의견이 정책에 반영될 수 있는 체계를 마련해야 한다"고 강조했다.
류 군수는 민선 9기 5대 군정 방향으로 ▲남해안 시대 성장의 중심▲자연에 머무는 휴양도시▲모두가 누리는 사회복지▲지속가능한 자립경제▲군민이 함께하는 소통행정을 제시했다.
주거·교육·돌봄·의료 등 주민 생활과 밀접한 정책이 실질적인 변화를 이끌 수 있도록 정책 전반을 점검하고 지원을 강화해야 한다고 주문했다.
류 군수는 "남해 곳곳에는 정원으로 가꿀 수 있는 공간과 가능성이 있다"며 "군민의 삶이 나아지는 남해를 만들기 위해 전 직원이 창의적으로 소통하고 협업해 달라"고 말했다.
m25322532@newspim.com