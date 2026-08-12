서울 중구, 퇴근 후 러닝 클래스 참가자 200명 모집…명소 연계 코스

AI 핵심 요약beta
- 서울 중구가 12일 퇴근 후 러닝 클래스 참가자 200명을 모집했다.
- 참가자는 9월 10일부터 11월 19일까지 목요일마다 달린다.
- 남산순환로·청계천 등 명소 코스와 주법 훈련을 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 중구는 오는 18일부터 19세 이상 60세 이하 중구민과 생활권자를 대상으로 퇴근 후 러닝 클래스 '중구 튼튼 런 클럽' 참여자 200명을 선착순 모집한다고 12일 밝혔다. 가입 신청은 '중구건강마일리지' 앱 또는 QR코드를 통해 간편하게 할 수 있다.
해당 프로그램은 크루원으로 모집한 200명을 대상으로 매회 30명을 별도 신청받아 강좌를 운영하는 방식이다. 따라서 실제 러닝 수업 참여를 원하는 회원은 전용 오픈채팅방에서 해당 회차에 선착순으로 접수하면 된다.
정규 클래스는 오는 9월 10일부터 11월 19일까지 3개월간 매주 목요일 오후 7시 30분에 열린다. 총 8회로 구성된 이번 강좌는 회차별로 초급 또는 중급 특화 과정으로 나누어 진행하며, 참가자들은 남산순환로·청계천·덕수궁·DDP 등 중구 명소와 연계한 다양한 코스를 달린다.
현장에는 러닝 전문 강사진이 동행해 인터벌, 업힐, 템포런 등 수준에 맞춘 달리기 주법과 기록 단축 훈련을 지도한다. 단, 9월 10일 열리는 첫 일정은 발대식을 겸해 오후 7시 남산골 한옥마을에서 초급과 중급 각 30명씩 총 60명을 대상으로 진행된다.
구는 직장인 등 주간에 보건소 이용이 어려운 계층의 건강서비스 접근성을 높이고자 이 사업을 기획했다. 지난 7월 실시한 달리기 일일 강좌 '러닝의 정석'에 정원의 4배가 넘는 인원이 몰릴 만큼 높았던 구민 수요도 적극 반영했다고 덧붙였다.
김길성 중구청장은 "퇴근 후 도심 명소를 달리며 일상의 스트레스를 해소하고 새로운 활력을 채워가시길 바란다"며 "앞으로도 구민들이 바쁜 일상에서 쉽고 즐겁게 참여할 수 있는 맞춤형 건강 프로그램을 꾸준히 마련하겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com