[로펌이슈] 태평양, 'AI 인프라전략센터' 출범…100여명 전문가 원스톱 자문

AI 핵심 요약beta
- 법무법인 태평양이 12일 AI인프라전략센터를 출범했다.
- 센터는 AI 데이터센터와 디지털 인프라 통합자문을 맡는다.
- 개발부터 투자·금융·규제까지 원스톱 지원한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 태평양이 인공지능(AI) 데이터센터와 디지털 인프라 사업에 대한 통합 자문을 강화하기 위해 100여명의 전문가가 참여하는 'AI 인프라전략센터'를 출범했다.
태평양은 부동산·건설, 인수합병(M&A)·외국인투자, 금융·프로젝트파이낸싱(PF), 에너지·인프라, 환경, AI·정보보호, 국제통상 등 관련 분야 전문가를 결집한 AI 인프라전략센터를 출범했다고 12일 밝혔다.
최근 글로벌 AI 경쟁이 모델과 반도체를 넘어 이를 구동하는 데이터센터와 전력 인프라 확보 경쟁으로 확대되면서 관련 법률 자문 수요도 커지고 있다.
특히 AI 데이터센터는 대규모 투자와 안정적인 전력 확보가 필요한 데다 개발과 투자, 금융조달, 인허가, 건설, 운영 등 사업 전 과정에서 다양한 법률·규제 문제가 맞물리는 복합 프로젝트다.
이에 태평양은 개별 분야별 자문을 넘어 하나의 프로젝트를 중심으로 전문가들이 협업하는 통합 자문 체계를 구축했다.
센터는 데이터센터 개발부터 국내외 투자와 M&A, 프로젝트 파이낸싱, 전력 조달, 건설·운영계약, 각종 인허가를 비롯해 개인정보·사이버보안과 수출통제 등 글로벌 규제 대응까지 프로젝트 전 과정에 걸쳐 원스톱 법률 서비스를 제공한다.
센터장은 M&A와 에너지·인프라, 외국인투자 분야에서 경험을 쌓은 이준기 태평양 대표변호사가 맡는다.
에너지·인프라 분야에는 지식경제부 차관을 역임한 김정관 고문과 해양수산부 차관을 지낸 송명달 고문 등이 참여한다. 데이터센터 개발·부동산, M&A·외국인투자, 금융·PF 분야에도 관련 전문 변호사들이 배치됐다.
환경부 차관을 역임한 정연만 고문과 국무조정실 국무1차장을 지낸 김종문 고문 등은 규제·환경 분야를 지원한다. AI 인프라가 국가·경제안보와 연결되는 핵심 자산으로 부상한 만큼 수출통제 등 글로벌 규제 대응에도 별도 전문인력을 투입한다.
태평양은 센터 출범 전부터 해남 국가 AI 컴퓨팅센터 구축사업과 신세계그룹·리플렉션AI의 AI 인프라 개발을 비롯해 국내 대기업과 글로벌 빅테크의 AI 인프라 프로젝트 등을 자문해왔다.
글로벌 기업과 펀드의 국내 데이터센터 시장 진출을 비롯해 국내외 데이터센터 개발, AI 인프라 투자, 전략적 제휴와 프로젝트 파이낸싱 관련 자문 경험도 축적해왔다.
이준기 태평양 대표변호사는 "AI 데이터센터는 개별 분야의 전문성뿐 아니라 개발, 전력, 투자, 금융, 규제 등 서로 연결된 쟁점을 적시에 조율하는 역량이 프로젝트를 안정적으로 추진하는 데 중요하다"며 "태평양의 분야별 전문성과 협업 역량을 결집해 사업 초기 단계부터 리스크를 선제적으로 점검하고, 고객의 AI 인프라 프로젝트가 개발부터 투자·금융, 운영까지 안정적으로 이어질 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com