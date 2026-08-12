메트라이프, 2025 지속가능경영보고서 발간…국내 고객·사회공헌 소개

AI 핵심 요약beta
- 메트라이프생명이 12일 2025 지속가능경영보고서를 발간했다
- 보고서엔 360Biz·360Health·360Future 성과가 담겼다
- 재단은 15억원 지원하고 학교 숲을 조성했다
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 메트라이프생명은 메트라이프 본사가 지난해 전 세계에서 추진한 지속가능경영 성과를 담은 '2025 지속가능경영보고서'를 발간했다고 12일 밝혔다.
이번 보고서에는 메트라이프의 글로벌 지속가능경영 성과와 함께 메트라이프생명의 고객 서비스인 '360Biz', '360Health', '360Future'와 메트라이프생명 사회공헌재단의 '메트라이프 학교 숲' 사업 등이 주요 사례로 소개됐다.
메트라이프는 지난해 포춘이 선정한 '세계에서 가장 일하기 좋은 기업 25곳'에 2년 연속 이름을 올렸으며, 전 세계 임직원들은 16만 시간 이상 자원봉사 활동에 참여했다. 메트라이프재단은 지역사회 단체에 총 3150만달러를 지원했다.
환경 부문에서는 2019년 이후 온실가스 배출량을 52% 감축했으며, 2050년 넷제로 달성을 목표로 관련 활동을 이어가고 있다.
국내 사례로는 중소기업과 소상공인을 지원하는 '360Biz', 종합 건강관리 서비스 '360Health', 은퇴 이후 생활을 지원하는 '360Future' 등이 소개됐다.
창립 20주년을 맞은 메트라이프생명 사회공헌재단은 지난해 총 15억원의 사회공헌 기금을 지역사회 단체와 프로그램에 지원했다. 서울 소재 초등학교에는 '메트라이프 학교 숲'을 조성했으며, 임직원들이 자생종과 멸종위기종을 포함한 1000그루 이상의 나무와 식물을 심는 활동에도 참여했다.
송영록 메트라이프생명 대표이사는 "지속가능성은 성장 비전과 장기적 가치 창출을 실현하는 데 중요한 요소"라며 "고객과 지역사회, 환경을 위한 활동을 통해 장기적인 가치를 만들어 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com