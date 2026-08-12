삼성생명, 건강보험 개정…7년납 신설·중증질환 보장 강화

AI 핵심 요약beta
- 삼성생명은 12일 건강보험 개정해 13일 판매했다.
- 7년납을 신설해 은퇴 전 납입 완료 선택지를 넓혔다.
- 암·뇌·심장 보장과 건강케어서비스를 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성생명은 대표 건강보험인 '삼성 New플러스원 건강보험(무배당, 저해약환급금형)'을 개정하고, 보장과 서비스를 확대한 '삼성 플래티넘 플러스원 건강보험(무배당, 저해약환급금형)'을 오는 13일부터 판매한다고 12일 밝혔다.
이번 개정의 핵심은 7년납 신설이다. 기존 10·15·20·30년납에 7년납을 추가해 은퇴 전 보험료 납입을 마치려는 고객의 선택지를 넓혔다.
보장 수준에 따라 상품도 이원화했다. 기존 'New플러스원 건강보험'의 구조는 유지하면서 보다 폭넓은 보장을 원하는 고객을 대상으로 '플래티넘 플러스원 건강보험'을 새롭게 선보인다.
두 상품에는 암과 순환계질환 치료 등을 보장하는 건강보장특약 12종이 탑재됐다. 플래티넘 플러스원 건강보험은 통합암Ⅲ진단특약과 뇌출혈진단특약, 급성심근경색증진단특약을 추가해 암·뇌·심장 등 3대 중증질환 진단 보장을 강화했다.
플래티넘 플러스원 건강보험에는 종신보험에서 운영해 온 '사망보험금 연금선지급 전환제도'도 도입됐다. 일정 조건을 충족하면 사망보험금의 일부를 생전에 매월 연금 형태로 받을 수 있다. 신청은 1회 가능하다.
치료 이후 일상 회복을 지원하는 건강케어프로그램도 확대했다. 요양시설 입소 상담과 건강회복식 배송, 가족 대상 암·치매 유전자 검사 우대 서비스 등이 추가됐다.
암 진단 고객을 위한 '암진단후암스크리닝검진지원특약'도 신설했다. 보험수익자가 원하는 경우 보험금 대신 암스크리닝 검진 예약권을 받을 수 있으며, 고객뿐 아니라 가족도 이용할 수 있도록 지급 대상을 확대했다.
삼성생명 관계자는 "이번 개정을 통해 고객이 원하는 보장 수준과 보험료 납입 기간을 보다 폭넓게 선택할 수 있도록 했다"며 "은퇴 이후 건강과 자산관리까지 아우르는 상품 경쟁력을 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com