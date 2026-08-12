KB금융, 국립소방병원 내 '영웅쉼터' 조성…소방공무원 지원 확대

AI 핵심 요약beta
- KB금융그룹이 11일 국립소방병원 개원식에서 지원 확대를 밝혔다.
- KB손해보험이 영웅쉼터 3곳과 회복키트 600세트를 전달했다.
- KB금융은 심신안정실·장학사업 등 지원을 이어왔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB금융그룹이 11일 충북 음성군 소재 국립소방병원 개원식에서 소방공무원의 치료와 회복을 위한 복지 인프라 구축 및 심리·정서 프로그램 운영을 통해 지원을 확대한다고 12일 밝혔다.
국립소방병원은 소방공무원의 숙원사업으로 추진된 국내 첫 소방전문병원으로, 화상·재활·정신건강 등 직무 특성을 반영한 전문 진료와 재활 서비스를 제공하는 공공의료 거점 역할을 맡는다.
이번 지원은 KB금융그룹 계열사인 KB손해보험이 추진하는 소방공무원 지원 사업의 일환으로 마련됐다. KB손해보험은 국립소방병원 내 소방공무원과 가족을 위한 휴식 공간인 '국민의 영웅쉼터' 3개소를 조성하고, 심리·정서 회복을 위한 '온기우편함'과 '회복응원키트' 600세트를 전달했다.
이날 개원식에는 이재명 대통령을 비롯해 윤호중 행정안전부 장관, 최용철 소방청장 직무대행, 백남종 서울대학교병원장, 곽영호 국립소방병원장, 구본욱 KB손해보험 대표 등 주요 내빈 150여 명이 참석했다. 개원 기념행사와 기부금 전달식이 진행됐으며, 참석자들은 주요 시설과 KB손해보험이 조성한 영웅쉼터를 둘러봤다.
KB금융은 소방공무원의 건강과 회복을 위한 지원을 지속해 오고 있다. 지난해 KB금융지주는 화재 현장 유해물질 흡입을 차단하는 방진마스크를 전달했으며, KB손해보험은 2016년부터 2025년까지 전국 119안전센터 내 심신안정실 100개소 설치를 완료해 스트레스 회복 기반을 마련했다.
아울러 순직·공상 소방공무원 가족을 위한 지원 프로그램도 운영 중이다. KB금융공익재단은 2012년부터 2024년까지 순직·공상 소방공무원 자녀 682명을 대상으로 장학사업을 진행했으며, 지난해부터는 KB손해보험이 1대1 맞춤형 학습 멘토링 프로그램을 이어받아 운영하고 있다.
KB금융 관계자는 "국립소방병원이 소방공무원들에게 치료와 회복을 제공하는 공공의료 공간이 되길 바란다"며 "앞으로도 소방공무원 지원체계를 지속해서 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com