소재 식품이 발목...사업 재편으로 반전 노리는 CJ제일제당

2분기 매출 4조1950억 원 기록

소재식품 하락으로 영업이익 감소

3분기 구조 재편 통한 수익성 개선

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = CJ제일제당의 2분기 식품사업부문은 매출 2조 8441억원(전년 동기보다 5.8% 증가)을 기록했지만, 영업이익은 709억원으로 21.3% 줄었다. 해외에서는 만두와 햇반이 두 자릿수 성장을 기록하며 웃었지만, 국내 소재식품에서는 판매가 인하와 원가 부담이 겹쳤다. CJ제일제당은 이 흐름을 3분기부터 시행하는 사업 구조 재편으로 정면 돌파한다는 계획이다. 올해 2분기 전체 매출은 4조 1950억원(전년 동기 대비 10.2% 증가), 영업이익 1619억원(18.4% 감소)을 기록(CJ대한통운 제외)했다.

CJ 제일제당 본사. [사진= CJ]

자회사 CJ대한통운을 포함한 연결 기준으로는 매출 7조 3621억원(9.5% 증가), 영업이익 2576억원(18.5% 감소)을 나타냈다.

CJ제일제당 2분기 공시에 따르면 해외 식품 매출은 1조5072억원으로 전년 동기보다 10.1% 늘었다. 미주가 만두와 햇반 판매 확대로 10%, 유럽이 19%, 아태지역이 21%, 중국이 5% 성장했다.

◆ 국내 식품 매출은 1조 3369억…소재식품이 발목

국내 식품 매출은 1조 3369억원으로 1.4% 늘었지만, 사업별 명암이 뚜렷하게 갈린다.

CJ제일제당의 국내 식품사업은 크게 두 축으로 나뉜다. 하나는 햇반·만두·비비고처럼 소비자가 바로 사 먹는 가공식품이고, 다른 하나는 설탕·밀가루·식용유처럼 다른 식품을 만드는 데 쓰이는 원재료성 제품인 소재식품이다.

국내 가공식품 매출은 3.6% 늘며 신제품 판매 호조로 성장했지만 소재식품은 2.4% 역성장했다. 여기에는 판매가 인하와 대두박 시황 약세가 원인으로 꼽힌다.

소재식품은 완제품보다 원당·밀·유지류 같은 원자재 가격 변동에 훨씬 직접적으로 노출되고, B2B 성격이 강해 가격 전가력도 상대적으로 약하다. 반면 가공식품은 브랜드 파워와 신제품 효과를 앞세워 원가 상승분을 판매가에 어느 정도 반영할 수 있다.

CJ제일제당 측 역시 "소재 사업은 고환율에 따른 원가 부담과 판매가 하락 등의 영향을 받았다"고 밝혔다.

여기에 고유가에 따른 물류·포장비 상승까지 얹히면서 식품 부문 영업이익은 709억원, 영업이익률은 2.5%까지 떨어졌다.

◆ 3분기부터 사업 구조 재편으로 수익성 개선 목표

CJ제일제당은 햇반·만두·생선구이 등 8개 카테고리 27개 품목의 가격을 평균 8% 인상했다. 대형마트는 7월 30일, 편의점은 8월 1일부터 인상된 가격이 적용됐다. 품목별로는 햇반이 12%로 가장 많이 올랐고, 생선구이 8.4%, 만두 4.6% 순이다. 다만 학생 등 젊은 소비자층이 많이 찾는 편의점 대표 품목인 햇반 컵반과 디저트, 고추장·된장·쌈장 등 장류, 냉장·냉동면 제품은 인상 대상에서 제외됐다.

가격 인상과 별개로 CJ제일제당은 3분기부터 사업 부문을 라이프스타일 식품·기술소재·핵심소재로 재편한다고 밝혔다.

[AI 그래픽= 김용석 기자]

라이프스타일 식품사업부문은 국내외 가공식품을 아우르며 글로벌 K-푸드 성장세에 맞춰 만두·햇반 등 주력 GSP(글로벌전략제품) 판매를 확대하고, 국내에서는 고수익 카테고리 판매 전략으로 수익성 방어에 나선다. 기술소재 사업부문은 핵산·TnR·PHA 등 신사업 매출 성장을 추진한다. 핵심소재 사업부문은 사료용 아미노산과 국내 소재식품(FI) 중심으로 우호적인 대외 환경 변화를 활용해 하반기 실적 개선에 속도를 낸다는 계획이다.

바이오부문은 매출 1조 3509억원(+20.8%), 영업이익 910억원(-15.9%)으로 스페셜티 아미노산과 라이신 등 주요 제품 판매 확대에 힘입어 매출이 큰 폭으로 늘었다. 바이오 실적을 살린 라이신은 가축 사료에 넣는 필수 아미노산 첨가제다. 옥수수·대두박만으로는 부족한 라이신을 보충하면 돼지·닭이 빠르게 성장하고, 축산 농가는 비싼 단백질(대두박) 함량을 줄여 사료비를 아낄 수 있어 널리 쓰인다.

2분기는 라이신에 여러 호재가 겹쳤다. 바이오 부문 대량 생산 품목 중 매출 비중이 가장 큰 데다, 미국과 유럽이 중국산 라이신에 관세를 부과하면서 반사이익으로 판매량이 늘었다. 가격도 함께 뛰어 중국 라이신 가격은 전 분기 대비 16%, 유럽은 12% 올랐다. 판매량·가격·관세 반사이익이 동시에 맞물리며 라이신이 바이오 실적 회복의 핵심 동력이 됐다.

눈에 띄는 대목은 원료 구매 효율화를 위해 이번 분기 부진의 주범으로 지목된 소재식품이 핵심소재 사업부문으로 묶인다는 점이다. 사료용 아미노산과 소재식품을 함께 묶어 원자재 공동 구매력을 높이겠다는 뜻이다.

CJ제일제당 관계자는 "국내 식품소재 사업은 전반적인 판가 하락 영향으로 이익률이 감소했다. 바이오 사업 판매 확대와 제조원가·고정비 절감을 통해 수익성 개선에 집중할 것"이라며 "기술소재 사업 부문은 매출 비중이 제일제당 전체의 약 10%에 미치지 못한다. 맞춤형 솔루션과 스페셜티 제품 중심의 고부가 사업으로 진화하고자 한다"고 설명했다.

해외 판매량 자체는 전 지역에서 늘었고, 국내에서도 신제품 중심 가공식품은 성장세를 이어갔다. 매출이 실제로 줄어든 곳은 소재식품 한 곳뿐이다. 그런데도 식품 전체 영업이익률이 1%포인트 가까이 빠진 것은 환율과 유가라는 외부 변수 때문으로 풀이된다.

소재식품을 핵심소재 부문으로 묶은 이번 재편이 실제 원가 절감 효과로 이어질지, 그리고 라이프스타일 식품사업부문이 내세운 고수익 카테고리 전략이 맞아 떨어질지 주목된다.

fineview@newspim.com