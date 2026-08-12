동두천시, 도로교통공단과 '미래 융복합 교통인프라 구축' 협약 체결

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[동두천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 동두천시는 지난 11일 한국도로교통공단 서울지부에서 열린 '미래 융복합 교통인프라 구축 및 서비스 추진' 업무 협약식에 참석해 업무 협약을 체결 했다고 12일 밝혔다.

동두천시는 지난 11일 한국도로교통공단 서울지부에서 열린 '미래 융복합 교통인프라 구축 및 서비스 추진' 업무협약식에서 협약을 체결했다. [사진=동두천시]

한국도로교통공단은 서울지부에서 동두천시를 비롯해 고양특례시, 김천시, 서산시, 세종특별자치시, 시흥시, 용인특례시와 ㈜맵퍼스와 함께 '미래 융복합 교통인프라 구축 및 서비스 추진' 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이로써 2022년 출범한 'ICT 융복합 교통인프라 협의체'는 총 30개 기관으로 확대됐다고 전했다.

이번 협약의 핵심은 첨단 교통인프라로 수집한 신호정보를 기반으로 교통정보 플랫폼을 구축하고 이를 다양한 교통정보 서비스로 개발·적용하는 것에 목적을 두고 있다고 전했다.

협약에 따라 공단은 전국 교통신호정보 플랫폼의 유지관리와 기술개발을 맡고 지방자치단체는 신호정보 수집을 위한 기반시설을 구축·관리한다. 수집된 실시간 신호정보는 내비게이션 서비스를 통해 운전자에게 제공된다.

동두천시는 경기북부 최초로 지역 내 전 구간에 광역 긴급차량 우선신호시스템을 구축해 올해 1월부터 운영해 왔으며 지난 6월에는 신호제어시스템 고도화사업을 마치고 주요 교차로 30개소의 신호정보를 개방해 내비게이션 서비스를 게시한 바 있다.

이번 협약은 이러한 연계 서비스의 안정적 운영과 확산을 뒷받침하기 위한 성격이라고 밝혔다.

한국도로교통공단의 서비스 효과 분석에 따르면 실시간 신호정보를 제공할 경우 과속 발생 비율은 30%포인트(p)에서 20%p로, 급감속은 59%p에서 45%p로, 신호위반은 10%p에서 4%p로 감소한 것으로 나타났다.

또한 우회전 시 보행신호 확인이 어려운 상황에서도 내비게이션을 통해 보행신호 정보를 안내할 수 있어 교통안전 확보에도 도움이 될 것으로 기대된다고 전했다.

현재 전국 22개 광역·기초지방자치단체의 2839개 교차로에서 교통신호정보가 연계되고 있으며 향후에는 경찰청 도시교통정보센터를 기반으로 한 긴급차량 위치·경로정보 제공과 자율주행차 및 실외이동로봇 운행 지원 등으로 서비스가 확대될 예정이라고 밝혔다.

지난 11일 한국도로교통공단 서울지부에서 열린 '미래 융복합 교통인프라 구축 및 서비스 추진' 업무협약식에는 동두천시와 고양특례시, 김천시, 서산시, 세종특별자치시, 시흥시, 용인특례시 등 7개 지방자치단체와 ㈜맵퍼스가 참여했다. [사진=동두천시]

동두천시는 이번 협약을 계기로 ▲교통 빅데이터 기반 AI 신호 최적화▲스마트 교차로 확충▲C-ITS 연계 등을 단계적으로 추진할 계획이다.

박형덕 동두천시장은 "신호제어시스템 고도화사업 준공과 함께 관내 주요 교차로 30개소의 신호정보를 개방해 시민들이 일상 주행에서 변화를 체감할 수 있게 됐다"며 "시민이 체감하는 교통안전과 소통 개선은 물론 미래 모빌리티 환경에 대응하는 교통 인프라를 차질 없이 갖춰 나가겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com