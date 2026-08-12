에버랜드, '세계 코끼리의 날' 맞아 특식·보전 캠페인

AI 핵심 요약beta
- 에버랜드가 12일 세계 코끼리의 날 캠페인을 진행했다.
- 로스트밸리 코끼리 3마리에 과일 케이크 특식을 제공했다.
- 17일까지 코끼리 보전 메시지 인증 이벤트를 연다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성물산 리조트부문 에버랜드는 '세계 코끼리의 날'을 맞아 코끼리들에게 과일 케이크 등 특식을 제공하고 종 보전의 중요성을 알리는 캠페인을 진행했다고 12일 밝혔다.
세계 코끼리의 날은 밀렵과 불법 상아 거래, 서식지 파괴 등으로 개체 수가 줄어 멸종 위기에 놓인 코끼리를 보호하고 보전의 중요성을 알리기 위해 2012년 제정됐다.
에버랜드 로스트밸리에는 코식이(수컷·1990년생), 하티(암컷·1999년생), 우다라(수컷·2009년생) 등 아시아코끼리 3마리가 생활하고 있다.
아시아코끼리는 국제자연보전연맹(IUCN) 적색목록에서 멸종 위기 단계로 분류돼 있다.
지난 10일 36번째 생일을 맞은 코식이는 '좋아', '안돼', '누워' 등 7개 단어를 구사하며 해외 학술지에 '말하는 코끼리'로 소개된 바 있다.
에버랜드는 오는 17일까지 로스트밸리 탐험차량으로 이동하며 숨겨진 코끼리 인형을 찾아 촬영한 뒤 보전 메시지와 함께 주토피아 네이버 카페에 인증한 고객을 대상으로 추첨을 통해 코끼리 인형을 증정한다.
kji01@newspim.com