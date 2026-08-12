페이턴트 모터바겐이 디저트로…벤츠코리아, 손종원 셰프와 협업

AI 핵심 요약beta
- 벤츠코리아가 12일 손종원 셰프와 1886 독일 치즈케이크를 선보였다.
- 이 제품은 1886년 페이턴트 모터바겐에서 영감을 받아 만들었다.
- 성수동 스튜디오 서울에서 단독 판매하며 가격은 2만2000원이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 메르세데스-벤츠코리아가 브랜드의 140년 헤리티지를 디저트로 재해석한 '1886 독일 치즈케이크'를 선보인다.
벤츠코리아는 브랜드 협업 프로그램 '메르세데스-벤츠 메이트'로 활동 중인 손종원 셰프와 함께 개발한 1886 독일 치즈케이크를 서울 성수동 '메르세데스-벤츠 스튜디오 서울'에서 단독 판매한다고 12일 밝혔다.
제품은 칼 벤츠가 1886년 특허를 출원한 세계 최초의 자동차 '페이턴트 모터바겐'에서 영감을 받아 만들어졌다. 차량의 상징적인 외관을 형상화하고 독일식 치즈케이크 레시피를 접목해 브랜드의 시작과 독일 헤리티지를 담았다.
밀크초콜릿과 치즈를 기본으로 페이턴트 모터바겐의 앞·뒷바퀴를 형상화한 부분에는 각각 블루베리와 체리 콩포트를 더했다. 라즈베리 콩포트와 동결건조 팝핑 캔디, 키르슈 시럽도 취향에 따라 곁들일 수 있다.
권장소비자가격은 2만2000원이다.
벤츠코리아는 판매를 기념해 지난 10일 멤버십 프로그램 '메르세데스-벤츠 서클' 회원을 대상으로 손 셰프가 제품 개발 과정과 콘셉트를 소개하는 행사도 진행했다.
이상국 벤츠코리아 디지털·마케팅 및 커뮤니케이션 부문 총괄 부사장은 "브랜드의 역사와 가치를 고객의 일상 속 다양한 경험으로 확장하고 있다"며 "이번 협업을 통해 메르세데스-벤츠의 시작과 역사를 더욱 친근하게 경험하길 바란다"고 말했다.
chanw@newspim.com