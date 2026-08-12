전북자치도, 가뭄 대응 특별교부세 16억 추가 확보

AI 핵심 요약beta
- 전북도는 12일 가뭄 대응 재원 28억3500만 원을 확보했다.
- 농업용수 확대와 소규모 수도시설 지원에 16억3500만 원을 썼다.
- 저수율 37.6%로 떨어지자 긴급 용수확보에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
도내 농업용 저수율 37.6%…9개 시·군 가뭄단계별 용수 확보 총력
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 가뭄 장기화에 따른 농업·생활용수 부족에 선제적으로 대응하기 위해 긴급 재원을 추가 확보하고 용수 공급 확대에 나선다고 12일 밝혔다.
전북도내 농업용 저수지 평균 저수율은 11일 기준 37.6%로 평년 68.7%의 54.7% 수준까지 떨어졌다. 논 기준으로 정읍·임실은 '경계', 남원·완주·고창은 '주의', 김제·무주·장수·부안은 '관심' 단계로 9개 시·군이 가뭄단계에 들어갔다
이에따라 전북자치도는 재난안전관리 특별교부세 16억3500만 원을 추가 확보했다. 앞서 투입한 재난관리기금과 국비를 포함하면 가뭄 대응을 위해 확보한 긴급 재정지원 규모는 총 28억3500만 원이다.
도는 기존에 재난관리기금 10억 원과 농림축산식품부 가뭄대비 용수개발사업 국비 2억 원 등 12억 원을 투입해 농업용수 확보에 나섰다. 이번에 추가 확보한 특별교부세 가운데 13억3500만 원은 농업용수 공급 확대에 활용한다.
지역별 여건에 따라 양수기와 송수관로, 물백 설치, 하상굴착 등 긴급 용수확보 사업을 추진해 물 부족 지역에 농업용수를 신속히 공급할 계획이다.
나머지 3억 원은 가뭄 취약지역의 소규모 수도시설 지원에 투입한다. 농업용수뿐만 아니라 생활용수 공급까지 지원 범위를 확대해 가뭄 장기화에 따른 주민 불편을 최소화한다는 방침이다.
도는 가뭄 장기화에 대비해 상황관리도 강화하고 있다. 섬진강댐 공급지역의 요일제 급수와 방류량 조정, 하천수 저류 및 퇴수 재활용 등 가용 수원을 최대한 활용하는 한편 관정과 간이양수시설 등 보조수원도 확보해 지역별 용수 부족에 대응하고 있다.
lbs0964@newspim.com